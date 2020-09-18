Susanoğlu Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Susanoğlu Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Aileler tarafından tercih edilen Susanoğlu Plajı her yıl yaz sezonunda pek çok kişiyi misafir ediyor. Suları oldukça temiz ve sığ olan Plajda rahat bir şekilde yüzme de öğrenilebilir.

Susanoğlu Plajı Hakkında Bilgi

Mersin'in sahil hattında bulunan Susanoğlu plajının kum kalitesi oldukça yüksektir. Bölgedeki yaz nüfusu her geçen gün yükselmektedir. Özellikle yazın Susanoğlu 200.000'den fazla kişiyi ağırlar. Çevre illerden de pek çok kişi tatil için Susanoğlu Plajını tercih etmektedir. Susanoğlu Plajında her zaman için cankurtaranlar bulunuyor. Bu sayede herkes bu plajda rahat bir şekilde yüzme imkanına sahip oluyorlar. Suları oldukça sığ olan bu plajın uzunluğu ise yaklaşık 2 kilometredir. Bu plajda ise altın sarısı ve ince yapılı kumlar bulunuyor. Bunun yanı sıra pek çok hizmetler de Susanoğlu Plajında veriliyor. Özellikle WC, cafe ve duşlar da plajda yer alıyor.

Susanoğlu Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Susanoğlu Halk Plajı, Mersin'in Atakent ilçesinde bulunuyor. Atakent ise Mersin Merkez'e 90 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Susanoğlu Plajına özel araçlar ile ulaşım sağlanabiliyor. Aynı zamanda Susanoğlu Plajına gitmek için toplu taşıma araçlarından da yararlanılabiliyor. Bunun yanı sıra Adana Havalimanı ve karayolu ile Susanoğlu Plajına ulaşım sağlamak oldukça kolaydır. Özel araçlar ile Susanoğlu Plajına varmak için 1 saat 10 dakika yeterli olabiliyor. İzmir Atakent-Susanoğlu arası 825 kilometre olarak biliniyor. Adana Atakent-Susanoğlu ile arası da 150 kilometre olarak biliniyor.

Susanoğlu Plajı Özellikleri

Susanoğlu Plajının özellikleri de oldukça güzel. Susanoğlu Plajı Türkiye'nin en temiz plajları arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra deniz de oldukça temiz ve berraktır. Sığ bir denize sahip olan Susanoğlu Plajında acemi yüzücüler dahi herkes rahat bir şekilde yüzebilir. Susanoğlu Plajı'nın kumu ince yapılı ve altın sarısıdır. Temiz bir yapıya sahip olan Susanoğlu Plajı her yıl çok sayıda kişiyi misafir ediyor. Özellikle çocuklu aileler de yaz tatilini değerlendirmek için Susanoğlu Plajı'nı tercih ediyorlar. Bu sayede keyifli bir tatil oluyor.

Susanoğlu Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Susanoğlu Plajında pek çok farklı eğlence yeri bulunuyor. Susanoğlu Plajının doğu bölgesinde de kafeterya ve balık restoranları bulunuyor. Sahilde çok sayıda eğlence mekanı da bulunuyor. Aileler ve gençler de Susanoğlu Plajı'ndaki aktivitelerden yararlanabiliyorlar. Susanoğlu Plajı'nda herhangi bir kamp yeri bulunmuyor. Kamp yapmak için değil de daha çok deniz, kum ve güneş ile tatil yapmak için Susanoğlu Plajı tercih ediliyor.

Susanoğlu Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Susanoğlu Halk Plajının çevresinde çok sayıda otel bulunuyor. Her bütçeye uygun birbirinden güzel otellerde tam ve yarım pansiyon olanakları da var. Özellikle Mersin Susanoğlu'nda bulunan Palm Beach Otel'de fiyatlar 307 liradan başlıyor. Aynı zamanda Efes Otel'de ise 380 liradan başlayan fiyatlar sayesinde rahat ve konforlu konaklama hizmetleri veriliyor. Bunun yanı sıra Hotel Calamia ve Katipoğlu Apar Otel'de fiyatlar da 350 liradan başlayıp 1.000 liraya kadar çıkabiliyor.Bu sayede oldukça konforlu bir konaklama sağlanıyor.

Susanoğlu Plajı Giriş Ücreti

Susanoğlu Plajı için giriş ücreti alınmıyor. Bunun yanı sıra Mersin'de bulunan Susanoğlu Plajı'nda plaj şemsiyesi ve şezlonglar için ücretler alınıyor.