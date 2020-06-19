Suriye'nin şehirleri neler? Suriye başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Suriye coğrafi konum itibari ile Orta Doğu'da bulunan bir ülkedir. Suriye aynı zamanda Güney'den Türkiye'nin sınır komşularından biridir. Ülkenin resmi adı Suriye Arap Cumhuriyeti'dir. Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak, Türkiye, KKTC, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile komşu olan bir ülkedir. Arapça Suriye'nin resmi dilidir. Ülkede azınlık olarak Türkçe ve Kürtçede konuşulmaktadır. Yarı başkanlık sistemi ile yönetilen Suriye insani gelişme endeksi bakımından düşük endekse sahip olan ülkedir. Suriye'de devam eden iç savaş halkın gelişimini engel pozisyondadır. Suriye iç savaş nedeni ile Dünya'ya en fazla mülteci gönderen ülkelerden biridir.

Suriye'de trafik akışı sağ taraftandır. Ülkenin internet alan adı ise ".sy" şeklindedir. Arap baharı ülkede iç savaşı tetiklemiştir. 2011'de başlayan iç savaş günümüzde de hala devam etmektedir. Suriye iç savaşından günümüze kadar yaklaşık olarak 370 bin insan yaşamını yitirirken yaklaşık olarak 6 milyon insan da ülkeden göçmüştür. Suriye'den göçen insanlara en fazla ev sahipliği yapan ülkelerin başında ise Türkiye yer almaktadır. Suriye Lirası ülkenin resmi para birimidir. İç savaş nedeni ile Suriye Lirası Dünya'nın en değersiz para birimleri arasında yer almaktadır.

Suriye ekonomisi tarım ve petrol üretimine dayanmaktadır. Ülke ikliminden ötürü pek çok tarım ürünü yetişip dışarıya ihraç edilmektedir. Suriye tarih boyunca pek çok medeniyet tarafından yönetilmiştir. Son olarak Osmanlı devleti himayesi altında yaşayan Suriye halkı Osmanlı'dan sonra bağımsızlığını kazanmıştır. Ülkenin bitki örtüsü ise bozkır ve ormanlar oluşturmaktadır. Kavak, Söğüt ve Meşe ağaçları ülkede bol bulunan ağaçlardandır. Suriye'nin büyük çoğunluğu Müslüman'dır. Şii mezhebine mensup olan halktan sonra en fazla yaygın olan din ise Hristiyanlıktır.

Suriye'nin Şehirleri Neler?

- Şam

- Halep

- Rakka

- Hama

- Latakya

- İdlib

- Humus

- Deyrizor

- Kamışlı

- Afrin

- Hasiçi

- Dera

- Tartus

- Kobani

- El Bab

- Gire Spi

- Münbiç

- Azez

- Duma

- Cebele

- Harasta

- Cisr Eş Şuğur

- Ebu Kemal

- Baniyas

- Cerablus

- Maaret El Numan

- El Kuseyr

- Han Şeyhun

- Resulayn

- El Sanameyn

- Da el

- Mayadin

- Neva

- Telbise

- Şafita

- Busra

- Saraqib

- Masyaf

- Al Malikiyah

- Rastan

- Ez Zabadani

- Haram

- Telkele

- Darayya

- Yebrud

- Kafr Nabl

- Ceramana

- Arihah

- Palmira

- Atarib

Suriye'nin Başkenti Neresidir?

Suriye'nin başkenti Şam'dır. Şam şehrinin bir diğer adı ise Dimaşk'tır. Şehrin remsi adı ise Şam antik şehridir. Dünya tarihi boyunca en uzun süre kullanılan şehirler arasında yer alan Şam pek çok medeniyetin kültürünü yansıtan bir şehir olarak bilinir.

Suriye'nin Nüfusu Kaçtır?

Suriye'nin toplam nüfusu 16.9 milyondur.

Suriye'nin Yüzölçümü Ne Kadardır?

Suriye'nin toplam yüzölçümü 185.180 kilometre karedir.

Suriye'nin Telefon Kodu Nedir?

Suriye'nin uluslararası telefon kodu +963'dür.

Suriye'nin Posta Kodu Nedir?

Suriye'nin posta kodu 21, 22, 52 ve 11'dir.