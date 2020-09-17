Süreyya Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Süreyya Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Özellikle Ege ve Akdeniz tarafına gidemeyenler için Süreyya Plajı bir alternatif olarak zamanında öne çıkıyordu. Ancak günümüzde bazı sorunlar yaşayan Süreyya Plajı, artık değerlendirilemeyen bir plaj olarak da öne çıkmaktadır.

Süreyya Plajı Hakkında Bilgi

Cumhuriyet yıllarından sonra özellikle uzun bir dönem Süreyya Plajı oldukça fazla kullanılan turistik alanlardan biriydi. Ancak Belirli bir zaman sonra plaj doldurulması ile beraber bölgede daha çok cafe ve restoran işletmeleri ortaya çıkmaya başladı. Günümüzde de bu durumunu koruyan Süreyya plajı, şu an denize girmek için kullanılan plajlardan uzak şekilde öne çıkmaktadır.

Süreyya Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Süreyya Plajı İstanbul'da yer alan ve eski dönemlerde yaygın olarak kullanılan plajlar arasında yer almaktadır. Daha detaylı bir şekilde İstanbul'un Maltepe İlçesi sınırlarında bulunan bir plaj olarak öne çıkıyor. Bulunduğu bölge itibariyle Maltepe merkez üzerinden plaja gidebilmek için bir kilometrelik bir mesafeyi kat etmek gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek adına hem yürüyüş mesafesinde ulaşılabilir hem de toplu taşıma araçları kullanılabilir. Aynı zamanda bireysel araçlar üzerinden de plaja rahatlıkla ulaşım sağlamak mümkün. Özellikle plaja en rahat ulaşım aracı olarak Marmaray kullanılabilir.

Süreyya Plajı Özellikleri

Dönemin en önemli plajları arasında Süreyya Plajı gelmektedir. Bu plajın en önemli yanlarından biri ise denizin içerisinde Bakireler Anıtı'nın bulunmasıdır. Oldukça güzel bir görüntü sunan Bakireler Anıtı ile beraber, Süreyya Plajı zamanında önemli bir yere sahipti. Bu konuda bir zamanlar denize girilebilen bir plaj olmasına rağmen, günümüzde doldurulması ile ne yazık ki birçok kafe ve restoran bölgeye açıldı.

Süreyya Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Süreyya Plajının çevresinde ücretli herhangi bir kamp alanı bulunmamaktadır. Ancak özellikle bireysel olarak plajın çevresinde kamp kurmak mümkündür. Hem çadırlar eşliğinde hem de araç vasıtasıyla bölgenin çevresinde kamp kurulabilir. Bu konuda herhangi bir ücret ödemeden konaklamak mümkündür. Aynı zamanda Süreyya plajı her ne kadar kullanılmasa bile, özellikle çevresinde kafe ve restoranlar bulunmaktadır.

Süreyya Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Süreyya Plajı 1 kilometre mesafe ile Maltepe merkeze uzaklığa sahiptir. Bu doğrultuda Maltepe'nin farklı bölgelerindeki otel ve pansiyonlarda konaklamak mümkündür. Ancak konaklama alanlarının özelliklerine bağlı olarak fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Böylece konakladığınız yer itibarıyla farklı ulaşım araçlarını kullanarak Süreyya Plajına ulaşım sağlayabilirsiniz. Özellikle bakire Anıtı ile beraber en ilgi çeken plajlar içerisinde yer alıyor. Ayrıca yiyecek ve içecek ile beraber diğer özellikleri eşliğinde Süreyya Plajı’nı ziyaret edebilir ve rahatça uzun bir süre kalma şansını elde edebilirsiniz.

Süreyya Plajı Giriş Ücreti

Maltepe merkeze 5 kilometre uzaklıkta olan Süreyya Plajı giriş ücretsizdir. Zaten şu an herhangi bir şekilde Süreyya Plajı bünyesinde denize girme alanı bulunmuyor. Zira bölge doldurulmak suretiyle birçok farklı kafe ve restoran işletmesi üzerinden kapatılmış durumda. Ancak bölgeyi ziyaret amaçlı gidebilir ve Süreyya Plajını ziyaret edebilirsiniz.

Herhangi bir süre ve zaman kısıtlaması olmadan ne zaman isterseniz Süreyya Plajına ulaşım sağlamanız mümkün. Bölgedeki kafe ve restoranlar ile beraber manzaranın keyfini çıkarma şansını elde edebilirsiniz. Son dönemlerde bu konuda en ilgi çeken ve merak edilen tarihi plajlar içerisinde yer almaktadır.