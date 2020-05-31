Süphan Dağı nerede? Süphan Dağı yüksekliği (rakım) kaç metre? Süphan Dağı efsanesi hakkında bilgi

4058 metre yükseklikte olan Süphan Dağı, bu anlamda Türkiye'nin 3. en büyük dağıdır. Dağ, son püskürmesini Milattan Önce 8050 yılında gerçekleştirmiştir. Genellikle 'Sönmüş Dağ' olarak tabir edilse de bilim insanları bu bilginin yanlış olabileceğini belirtiyorlar. Süphan Dağı ilerleyen dönemlerde faaliyete geçebilir.

Süphan Dağı Nerede?

Doğu Anadolu Bölgesinde Van Gölünün kuzey kısmında bulunur. Adilcevaz ve Patnos dolaylarında yükselen Süphan Dağına çıkabilmek için Adilcevaz yetkililerinden izin almak gereklidir. Malazgirt, Ahlat, Patnos ilçelerinin sınırları içerisinde yer alan Süphan Dağı, Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında çıkılmaya daha çok müsaittir.

Süphan Dağı Yüksekliği

Dünyadaki yüksek dağlara oranla küçük kalan Süphan Dağı, Türkiye'nin en büyük 3. dağıdır. Yüksekliğinden ötürü tırmanış için genellikle güney veya doğu yamaçları kullanılıyor. Tırmanışa doğudan başlanmak istenirse rota Aydınlar Köyü üzerinden ilerler. Eğer güney kısmında tırmanışa başlanacaksa, rota Harmantepe Köyü ile başlatılır. Türkiye'de aktif olmayan yanardağlar arasında bulunan Süphan Dağı, ilerleyen dönemlerde tekrar aktif hale gelebilir.

Süphan Dağı Efsanesi

Süphan Dağı efsanesi, iki sevgilinin aşklarıyla anlatılıyor. Siyabent ile Hace isminde iki genç birbirlerine deli gibi aşıktırlar ve arzuları evlenmektir. Ancak aileleri buna karşı çıktığından, bu iki sevgili kaçmaya karar verirler. Süphan Dağı eteklerinde gece vakti buluşurlar. Süphan Dağı zirvesine tırmanmaya başlarlar.

Tırmanışta sevgililer yoruldukları için dinlenmek durumunda kalırlar. Süphan Dağı uçurumunda dinlenen sevgililer dinlendikleri esnada, Siyabent Hace'nin dizlerine başını yerleştirir. Siyabent biraz sonra yorgunluktan uykuya dalar. O esnada onlara doğru geyik sürüsü yaklaşır. Sürünün lideri olan erkek geyik, iki sevgiliyi gördüğü anda sürüyü durdurur. Erkek geyik onları rahatsız etmemek için bunu yapar.

Tüm bunlara şahit olan Hace'nin gözlerinden yaşlar Siyabent'in yüzüne düşer. Siyabent kalkıp ona neden ağladığını sorar ve geyiği görür. Siyabent sevgilisine 'Seni ağlatan geyiği bulup ciğerlerini söküp sana getireceğim.' der.

Bir süre sonra omuzunda geyikle sevgilisinin yanına gelir. Geyiği yatırıp bıçağıyla ciğerlerini sökmek için harekete geçer. Geyik can havliyle tekmeler savuşturur. Siyabent o esnada uçurumdan düşer. Bunu gören sevgilisi Hace, dayanamaz kendisi de uçurumdan atlar. Efsaneyi farklı yapan ise iki sevgilinin düştükleri yerde, her yıl karlar eridikten hemen sonra iki gül açar. İsmiyle belirtildiği gibi bu olay bir efsanedir. Doğrulu hakkında herhangi bir yorum yapılması çok mümkün değildir.

Süphan Dağı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ağrı ve Cilo dağından sonra Türkiye'deki en büyük dağdır. Dağın zirve kısmında lavdan kaynaklı 1 kilometre çaplarında tümsek bulunur. Tümseğin tepe kısmında ise buzul gölleri yer alır. Bu alan Süphan Dağının kalderasıdır. Doruk kısmı örtü şeklindeki buzulla kaplıdır. Son püskürmesi tarihi dönemlerinde yaşandığından, çevresindeki volkanik düzlük alanlarda verimli topraklar bulunur ve burada tarım gelişmiş seviyededir.

Süphan Dağı Yanardağı Aktif Olur mu?

Bilim insanlarına göre sönmüş dağların birçoğu tekrardan aktif hale gelebilir. Süphan Dağı hakkında yapılan uyarılara göre çok eski dönemlerde faaliyete geçmiş olması, faaliyete geçmesinin mümkün olabileceği söylenmiştir.

Riskin düşük olmasının yanında, aktif olmasının mümkün olabileceği yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Dünyada Süphan Dağı gibi eski tarihlerde patlamış, birkaç yüzyıl önce tekrar aktif hale gelmiş yanardağlar mevcuttur. Doğu Anadolu Bölgesinin yüce dağlarından birisi olan Süphan Dağı, faaliyete geçebilecek dağlar arasında yerini alıyor.