Sumatra Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sumatra Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Dünyanın farklı köşelerinden turistleri çağıran ada, cennetten bir köşe olarak adaya ayak basanların akıllarında unutulmayan bir yer ediniyor. Hint Okyanusu'nun yumuşak sularında doyasıya yüzmek ve bambaşka bir dünyayı keşfetmek isteyen maceracı ruhlar için en ideal mekanlardan biri. Asya kıtasındaki en gizemli ve canlı adalardan biri olarak gösterilen Sumatra Adası, bölgede yaşayan yerel halkın kültürü hakkında bilgi sahibi olmak ve onları yakından tanımak isteyenler içinde mutlaka bir kere de olsa ayak basılması gereken adalardan.

Sumatra Adası Nerede?

Sumatra Adası, Endonezya'ya ait bir ada. Malay Takımadalarının batı kesiminde yer alıyor. Sunda Adalarının en batısındaki ada, yüzölçümü bakımından da dünyanın en büyük altıncı adası olarak öne çıkıyor. Sumatra Adası'nın alanı yaklaşık olarak 473 bin kilometrekare. Sumatra Adası, her iki yarım kürede bulunuyor. Ada neredeyse ekvator tarafından eşit parçalara bölünmüştür. Adanın en büyük şehri 2.400.000 nüfusu ile Medan. Sumatra, Malacca Boğazı ile Malacca'dan ayrılmaktadır. Java adasından ise Sunda Boğazı ile ayrılır.

Sumatra Adası'na Nasıl Gidilir?

Sumatra Adası'na gitmek isteyenler adaya nasıl gidileceğini merak ediyorlar. Sumatra Adası'na gitmek için tercih edilen en yaygın seçenek uçak yolu ile ulaşımdır. Bu noktada Medan Havalanına doğrudan uçuşlar tatilciler tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye'den Medan Havaalanına direkt uçuş bulunmamakla birlikte aktarmalı olarak ulaşım sağlanabilmektedir. Ada içinde ulaşım açısından taksi, otobüs gibi pek çok vasıta bulunmaktadır. Ayrıca adanın yat ve feribotların demir attığı güzel bir limanı mevcuttur.

Sumatra Adası Gezilecek Yerler

Sumatra Adası; milli parkları, görkemli yanardağları, nehirleri ve gölleri, kaplıcaları, etkileyici müzeleri ile adaya gezmeye gelenlere çok sayıda seçenek sunuyor. Ada; yerleşim alanları, mağazalar, alışveriş merkezleri, eğlence mekanları, oteller ve birbirinden leziz menüleri bulunan restoranları ile ziyaretçilerine keyifli zamanlar vaat ediyor. Sumatra Adası'nda gezilmesi önerilen yerler arasında; Maimoon Sarayı, Mesjid Raya Camisi, Budist, Hindu ve Çin tapınakları, Tondi Sanat Galerisi Musi Köprüsü ve Adityawarman Müzesi göze çarpıyor.

Sumatra Adası Konaklama Şartları

Sumatra Adası, her bütçeye uygun otel konaklama imkanlarıyla ziyaretçilerinin memnun kaldığı bir ada. Bölgedeki oteller misafirlerin ve sevdiklerinin istekleri, talepleri doğrultusunda ekonomikten lükse doğru geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Maranatha Homestay, Wisma Cikuray, Losmen Palembang beğenilen oteller arasında. Ekonomik otel seçeneklerinden Hotel Deli River, My Dream Otel, Novotel Palembang tercih edilen konaklama yerleri olarak öne çıkıyor.

Sumatra Adası Tarihi ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sumatra Adası, İlk devletlerin II. Yüzyılda kurulduğu bir bölge. VII. Yüzyılda bu topraklar eski Malay Krallığı Srivija egemenliğinde olmuştur. Daha sonra ise Majapait İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelmiştir. Ada, 15.yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar Hollanda sömürgesine karşın Endonezya bağımsızlığını kazanana kadar fetihlere direnen Aceh Müslüman Sultanlığı hükümranlığında kalmıştır. Aceh, günümüzde adanın vilayetlerinden biridir. 2001 yılında özerk statü kazanılmış ve Sumatra'da İslami kanunlar oluşturulmuştur. 2004'te yıkıcı bir tsunami de zarar görmüş ama toparlanmıştır.

Sumatra Adası, zengin kalay, petrol, altın ve kömür rezervlerine haizdir. Kahve, pirinç, hindistancevizi, çay, tütün ve baharat yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ada ekonomisi, turizmin yanı sıra adanın gelişimine büyük bir katkı sağlayan madencilik ve tarıma dayanmaktadır.