Sultangazi'deki tarihi kilise harabeye döndü

Mübadele öncesi Rumların yaşadığı Cebeci Mahallesi'nde o döneme ait kilisenin kalıntıları kaderine terk edildi. Mübadele nedeni ile bölgede yaşayan Rumlar, Yunanistan’a göç ederken, Yunanistan'dan gelen bazı Türkler de Cebeci'de yaşamaya başladı. Yıllar sonra okul olarak da kullanılan kilise bir süre sonra kaderine terk edildi. Zaman içinde kiliseye ait tarihi taşlar çalındı. Bugün ise kiliseden kalan son kalıntılar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tarihi kalıntıların etrafı çöplerle dolmuş vaziyette. Ayrıca bölgeye gelen defineciler yaptıkları kazılarla tarihi yapıya zarar veriyor. Cebeci'de yaşayan mahalle sakinleri tarihi kalıntılara sahip çıkılması gerektiğini söylüyor.









"MAHVETTİLER, BÖYLE KADERİNE GİTTİ



60 yıldır Cebeci Mahallesi'nde yaşayan Sabri Kaya, "Eskiden Cumhuriyet kurulmadan önce kilise vardı. Sonra okul oldu. Daha sonra böyle tahrip oldu. Buradaki halk Selanik'ten geldi. Mübadelede oradaki Türkler buraya gelmiş, burada yaşayan Rumlar Yunanistan'a gitti. Ben 1956'dan beri burada yaşıyorum. Çok güzel bir yapıydı. Zaman içinde yıkıldı, bakılmadı. Defineciler hep dağıttı. Mahvettiler ve işte bu vaziyette. Ben 60 seneden fazla buradayım, böyle kaderine gitti" diye konuştu.









"HER YERİNİ SÖKTÜLER, DAĞITTILAR, KIRDILAR, ALTIN ARADILAR"



Mahalle sakini Engin Tulum da "İçler acısı. Zamanında burası kiliseymiş. Bir yangın çıktı bu hale geldi. Herkes taşlarını söktü, mermerlerini sattılar. Çok eskiden bu kilisenin önünde öyle güzel mermerler vardı ki araba büyüklüğünde taşlardı. Yazılı sütunlar vardı. Hepsi tek tek kayboldu. En sonunda bu hale getirdiler. Her yerini söktüler, dağıttılar, kırdılar, altın aradılar. Burada kilise var diye duyan geliyor. Yapı gitti bir şeyi kalmadı" ifadelerini kullandı.