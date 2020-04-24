Sultandağı’nda kiraz bahçeleri göz kamaştırdı

Kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesindeki kiraz bahçeleri çiçek açtı. 22 bin hektarlık alan üzerinde bulunan kiraz bahçeleri hem havadan hem de karadan fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek tarafından görüntülendi.







Yılda 40 bin ton kirazın üretildiği bahçelerde çiçek açan kiraz ağaçları büyüleyici manzaralar oluşturdu. Fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları haline gelen çiçek açmış kiraz bahçelerinin yanında arıcılık faaliyetleri de hız kazanmış durumda.









Bu bahçelerde yetişen kirazların yüzde 60’ı ihraç ediliyor. Sultandağı kirazı İngiliz Kraliyet ailesinin sofrası başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasına ulaşıyor.







