Sultan Sazlığı Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sultan Sazlığı Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sultan sazlığı milli parkı, Türkiye' de yer alan bir milli park olarak bilinmektedir. İç Anadolu bölgesinde yer almakta olan milli park ziyaretçiler tarafından en fazla ziyaret edilen yerler arasında bulunmaktadır. İçerisinde çeşitli hayvanları ve endemik bitkileri de bulunduran milli park oldukça fazla ilgi görmektedir.



Sultan Sazlığı Milli Parkı Hakkında Bilgi



Sultan sazlığı milli parkı ismini Osmanlı Devleti döneminde yaşayan sultanların avlanma yeri olarak bilinmektedir. İsmini de zaten buradan almaktadır. Milli parkın bulunduğu yerin konumu ve iklimi sebebiyle kuşların beslenmesi ve barınması için oldukça uygun bir konuma sahiptir. Manyas kuş cennetinden sonra bilinen en önemli ikinci kuş cenneti olma özelliğine sahiptir.



Sultan Sazlığı Milli Parkı Nerede?



Sultan sazlığı milli parkı, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır Kayseri iline bağlı olan Yeşilhisar ile Develi ilçelerinin içinde bulunmaktadır. Milli park olarak bilinen Sultan sazlığı koruma altına alınmıştır.



Sultan Sazlığı Milli Parkı Nasıl Gidilir?



Sultan sazlığı milli parkına gitmek isteyen ziyaretçilerin en fazla araştırdığı konulardan birisi de nasıl gidileceği olarak söylenebilir. Kendi aracınızla gitmek isterseniz çeşitli yolları tercih edebilirsiniz. Bilindiği gibi Kayseri iline bağlı olan üç ilçenin sınırlarında bulunmakta olan milli parka Develi ilçesinden, Yahlı ilçesinden, Yeşilhisar ilçesinden ulaşım sağlayabilirsiniz.



Sultan Sazlığı Milli Parkı Konaklama ve Kamp Bilgisi



Sultan sazlığı milli parkının içerisinde konaklamak için oteller ve pansiyonlar bulunmamaktadır. Ancak milli parkın yakınlarında konaklamak için tercih edebileceğiniz bazı yerler bulunmaktadır. Milli parklara doğru giden yolun üzerinde konaklama yapabileceğiniz ve kamp yapabileceğiniz bazı alanlar bulunmaktadır. Ancak Sultan sazlığı milli parkının oldukça geniş bir sazlık alanı bulunmaktadır. Üstelik bu sazlıklar kamp kurmak için oldukça elverişli alanlara da sahiptir.



Sultan Sazlığı Milli Parkı Giriş Ücreti



Milli parka girebilmek için ödenmesi gereken bir giriş ücreti bulunmaktadır. İçeriye girmek isteyen her bir kişinin 6 TL ödeme yapması gerekmektedir. Ancak Sultan sazlığı milli parkını ziyaret etmek isteyen öğrenciler için indirimli bir fiyat belirlenmiştir. Eğer öğrenciyseniz içeriye girmek için 3 TL ödemeniz yeterli olacaktır. Kendi özel aracınız ile gittiyseniz eğer küçük araçların milli parka girebilmeleri için 18 TL ücret ödemeleri gerekmektedir. Minibüs ile giriş ücreti ise 54 lira olarak belirlenmiştir. Son olarak ise midibüs ile giriş yapmak isteyen kişilerin ödeme yapması gereken ücret 90 TL olarak söylenebilir.



Sultan Sazlığı Milli Parkı Özellikleri



Sultan sazlığı milli parkında yapılan çalışmalar sonucunda 400'ün üzerinde doğal bitki türü olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda yapılan sayımlarda yaklaşık 300 farklı kuş türü olduğu tespit edilmiştir. Bazı kuşlar her zaman burada yaşarken bazıları ise göç esnasında geçici olarak konaklamaktadır. Sultan sazlığı isminden de anlaşılacağı gibi adının hakkını verecek derecede geniş bir alan sazlarla kaplıdır. Bölge aynı zamanda çok fazla kuş türü ve kuş çeşidi barındırdığı için de kuş cenneti olarak da anılmaktadır. Hem tatlı su hem de tuzlu suyu ekosisteminde barındırmakta olan bir milli parktır.