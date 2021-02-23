Süleymaniye Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Süleymaniye Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Süleymaniye Medresesi Osmanlı döneminde inşa edilmiş olan tarihi bir medresedir. Dünya'da en çok ziyaret edilen tarihi medreselerin arasında yer almaktadır. Özellikle bu medrese mimarisi ile dikkat çeken bir medrese olmuştur.



Süleymaniye Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



Süleymaniye medresesi 1551 yılında inşasına başlanmış ve 1557 yılında ise inşası tamamlanmış olan bir medresedir. O zamanlar Osmanlı İmparatorluğu toprağı olan İstanbul'da inşa edilmiştir. İstanbul'da inşa edilen bu Süleymaniye medresesi Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilmiştir. Bu Süleymaniye Medresesi Süleymaniye Külliyesi içerisinde yer almaktadır.



Süleymaniye Medresesi tarihte ders görülmesi amacı ile inşa ettirilmiş bir medresedir. Osmanlı Devleti döneminde eğitimin en yüksek mertebesi olarak bu medrese görülüyordu. Süleymaniye Medresesi bir tıp merkezi medresesi olarak bilinmektedir. İnşa edildikten sonra çeşitli zamanlarda restorasyona uğrayarak genişletmiştir. 16. yüzyılda inşa edilmiş bir medresedir. İnşa edildiği yüzyılda ki en büyük medreselerden birisi olmuştur. Bundan dolayı tarihte önemli bir mertebeye sahiptir. Bu medrese klasik olarak Osmanlı eğitimi veren bir medrese olarak adlandırılmaktadır. Matematik, Fizik ve Tıp derslerinin çoğunluğu bu medrese de verilmektedir.



Süleymaniye Medresesi Nerede?



Süleymaniye Medresesi İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan bir medresesidir. Ulaşımı da son derecede kolaydır.



Süleymaniye Medresesi'ne Nasıl Gidilir?



Süleymaniye Medresesi'ne gitmek oldukça kolaydır. Süleymaniye Medresesi İstanbul'un tam ortasında bulunduğundan dolayı oldukça ulaşmak kolaydır. Fatih ilçesine ulaşmak için öncelikle metrobüs ya da metro seferlerini kullanabilirsiniz. Metrobüs seferleri ile birlikte Süleymaniye medresesine ulaşmak için bu hattı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Marmaray seferleri ile de birlikte direkt olarak ulaşım sağlamak mümkündür. Marmaray seferleri ile birlikte aktarma yaparak da yine Fatih ilçesine gelebilir, Fatih ilçesine geldikten sonra bu noktadan itibaren dilerseniz yürüme mesafesi dilerseniz de dolmuşlar ile birlikte ulaşım sağlayabilirsiniz.



Süleymaniye Medresesi'ne özel araç ile de erişebilirsiniz. Anadolu yakasından gelen ziyaretçiler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte Avrupa yakasına geçiş sağlayarak buradan Fatih ilçesine giden tabelaları takip edin. Fatih ilçesine geldikten sonra bu noktadan itibaren navigasyon açabilirsiniz. Navigasyon yardımı ile birlikte Süleymaniye medresesine ulaşım sağlayabilirsiniz.



Süleymaniye Medresesi Özellikleri



- Süleymaniye Medresesi 22 tane medrese hücresi bulunmaktadır.

- Süleymaniye Medresesi iki kattan oluşmaktadır.

- Medresenin alt tarafında camiye bakan bir yön bulunur. Burada da iki tane dükkan vardır.

- Medresenin alt tarafında yer alan dükkanlar vakıflara aittir.

- Çoğunluğu kesme taşlardan oluşturulmuş olan bir medresedir.

- Medresenin içerisinde bir adet de kütüphane bulunmaktadır.

- Zamanında bir eğitim kurumu olarak inşa edilmiş bir medresedir.

- Tarihte burası yoksullara yardım etmek için mutfak vardı. Burada aynı zamanda hayır kurumu da bulunuyordu.



Süleymaniye Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?



Bu medrese Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa ettirilmiş ve Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir medresedir. Medrese zamanında Osmanlı Devleti'ne ait bir medreseydi. Günümüzde ise bu medrese şuan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer aldığından Türkiye'ye ait olan bir medresedir.