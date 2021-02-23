Süleyman Paşa Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Süleyman Paşa Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Süleyman Paşa Medresesi; sahip olduğu mimarisi bakımından Selçuklu Devleti'nin izlerini en güzelde yansıtan ve bozulmadan günümüze taşıyan tarihi bir medrese olma özelliğine sahiptir.



Süleyman Paşa Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



Önemli tarihi miraslardan biri olan Süleyman Paşa Medresesi, Osmanlı döneminden günümüze gelmeyi başarmış nadide yapılardan biridir. Osmanlı İmparatoru, Orhan Gazi'nin büyük oğlu olan ve aynı zamanda da "Rumeli Fatihi" ve "Süleyman Paşa" unvanlarıyla anılan Şehzade Süleyman tarafından yaptırılmış olan bir medresedir.



Yazıt taşı mevcut olmayan Süleyman Paşa Medresesi'nin inşa ediliş tarihi net olarak belli durumda değildir. Yapının inşasının miladi takvime göre 1335-1359 tarihleri arasında yapıldığı düşünülmektedir.



Süleyman Paşa Medresesi Nerede?



Selçuklu mimarisinin etkisinde kalmadan inşa edilmiş olan tarihi Süleyman Paşa Medresesi, özgün bir niteliğe sahip olarak inşa edilmiş ilk Osmanlı medreselerinden biri olarak günümüze gelmiştir. Ne yazık ki medresenin kitabesi günümüze kadar ulaşamamıştır. Osmanlı döneminin önemli yapılarından biri olarak günümüze gelmeyi başarmış olan bu tarihi yapı konum olarak Bursa iline bağlı olan İznik ilçesindeki Yeni Mahalle, Maltepe Caddesi, Süleyman Paşa Sokak ile Selçuklu Sokağının kesişmiş olduğu köşede yer almaktadır.



Süleyman Paşa Medresesi'ne Nasıl Gidilir?



Osmanlı'dan günümüze ulaşan ve görülmeye değer tarihi yapılardan biri olan Süleyman Paşa Medresesi'ne gitmek için öncelikle medresenin bulunmakta olduğu İznik İlçesine ulaşım sağlamak gerekiyor. İznik'e ulaşım sağlamak için ise Doğu garajından kalkan otobüslere binmek gerekiyor. İznik ilçesine otobüsler vasıtasıyla ulaşımın sağlanmasının ardında; Atatürk Caddesi üzerinden Maltepe Caddesi'ne ulaşım sağlanmasının gerekliliği söz konusudur.



Özel araç ile İstanbul'dan Bursa ilinin ilçesi olan İznik’e ulaşım sağlamak isteyenler; Osman Gazi Köprüsü üzerinden O-5’e yolu üzerine ve buradan da Orhangazi yoluna ulaşım sağlamaları gerekmektedir. Özel araç ile İznik ilçesine ulaşım 2 saat 10 dakika kadar bir zaman almaktadır.



Özel araç ile Ankara yönünden ulaşım sağlamak isteyenler ise genellikle Anadolu Otobanı üzerinden Adapazarı İznik yoluna girmeyi seçmektedirler.



Özel aracı ile Bursa merkez ilçesinden İznik’e ulaşmak isteyenler ise Bilecik- Bursa yolunu kullanarak İznik- Yenişehir yoluna saptıktan sonra yaklaşık olarak 95 kilometre bir mesafeyi tamamlamalıdır. Bu şekilde Süleyman Paşa Medresesine ulaşım 1 saat 20 dakika kadar bir zaman almaktadır.



Süleyman Paşa Medresesi Özellikleri



Süleyman Paşa Medresesi, mutlaka görülmesi gereken Osmanlı dönemine ait yapılardan biridir. Süleyman Paşa Medresesi sahip olduğu yapısal özellikleri ile oldukça dikkat çekici bir mimariye sahiptir. Bu kapsamda açık avlulu ve U planlı olarak inşa edilen medresede, bir adet dershane ile on bir adet öğrenci hücresi yer almaktadır.



Tarihi medresenin cephe duvarları, moloz taş ve tuğla kullanılarak örülmüştür. Yapının duvarlarının bazı kısımlarında devşirme malzeme kullanımı söz konusudur. Yapının revak duvarları ise almaşık tekniğiyle bir sıra taş, üç sıra tuğla şeklinde örgülü durumda olup sütunları ise granit ve mermerdendir. Süleyman Paşa Medresesi üzerinde gerçekleştirilmiş olan onarım işlemi aslına uygun olarak yapılmış ve günümüzde tarihsel el sanatlarına has bir ticaret mekanı olarak düzenlenmiş durumdadır.



Süleyman Paşa Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?



İznik’in merkezinde yer alan Süleyman Paşa Medresesi, bir Osmanlı devleti padişahı olan Orhan Gazi’nin büyük oğlu aynı zamanda “Rumeli Fatihi” unvanıyla anılan Şehzade Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı devleti döneminde inşa edilerek günümüze ulaşmış olan önemli tarihi yapılardan biri olma niteliğine sahiptir.