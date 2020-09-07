Sudüşen Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Sudüşen Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Sudüşen Şelalesi, doğa yürüyüşleri için en güzel imkanları ile ziyaretçilerine sunuyor. Sadece doğayı hissetmek isteyenler için ise son derece ideal bir yer. Sudüşen Şelalesi'ni ziyaret etmekle bol oksijenli havası, yemyeşil doğası, harika doğa manzaraları ile buluşmanın keyfini sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşama fırsatını yakalayacaksınız.

Sudüşen Şelalesi Nerededir ve Nasıl Gidilir?

Sudüşen Şelalesi, eskiden Yalova sınırları içerisinde yer alsa da günümüzde Bursa şehri sınırları içerisinde kabul edilmektedir. Üveyizpınar Köyü'ne 8 kilometrelik uzaklıkta yer almaktadır. Sudüşen Şelalesi'ne giden yol rahatlıkla yürüme imkanı sunan bir yürüyüş parkuruna haizdir. Yaklaşık olarak 1-2 saat yürümek şelaleye ulaşmak için yeterlidir. Bisikletle gitmeyi planlayan için ise riskli bir parkur olabileceği bölgeyi iyi tanıyanlar tarafından dipnot olarak belirtilmektedir. Sudüşen Şelalesi'ne doğru seyahat ederken eşsiz bir baraj gölü ve Marmara Denizi size eşlik edecektir.

İstanbul ve Bursa çevresinde ikamet edenler için gözde gezi alanlarından biri olan Sudüşen Şelalesi, farklı illerden ve yabancı ülkelerden gelenler içinde gezi programlarında yer verilen turistik bir yer. İstanbul'dan gelenler ilk olarak Yalova merkezinden Armutlu yönüne doğru ilerlemekte daha sonra Teşvikiye kavşağından sola dönerek Sudüşen Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye gitmektedir. Teşvikiye Kavşağından sonra ortalama 10 kilometre sonra şelaleye varılmaktadır.

Sudüşen Şelalesi Özellikleri

Sudüşen Şelalesi, doğa yürüyüşleri başta olmak üzere dinlenme, piknik ve kamp için uygun bir ortam sağlamaktadır. Şelale, yüksek bir kayalıktan dökülmekte olup alt bölümünde ise küçük bir havuz meydana gelmiştir. Kendisini ziyarete gelen misafirlerine bir doğa harikası Sudüşen Şelalesi, ailece ve tüm sevdikleri ile beraber keyifli zamanlar vaat etmekte, doğa ile baş başa harika bir kamp kurma fırsatını da sunmaktadır.

Sudüşen Şelalesi'nin bulunduğu bölgedeki Panorama Tepesi, denizden 120 metre yükseklikte olup her mevsim yemyeşil bitki örtüsü ile ziyaretçilere çok güzel manzaralar sunmaktadır. Sudüşen Şelalesi'nin suyu bir hayli soğuktur. Soğuk olmasına rağmen şelalenin alt kısmındaki havuz yüzmek isteyenler için uygundur. Özellikle yaz sıcaklarında serinleyerek rahatlamak isteyen tatilciler ve gezginler için.

Sudüşen Şelalesi, her mevsim farklı güzellikler ile ziyaretçilerinin karşısına çıkmakla birlikte özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kalabalık gruplara ev sahipliği yapmaktadır. Serin bir ortam ve yeşillikler içerisinde unutulmaz zamanlar geçirmek ve güzel anılarınıza yenilerini eklemek için Sudüşen Şelalesi mutlaka görülmeli. Doğa fotoğrafçıları için en güzel manzaraları yakalayabilecekleri özel gezi alanlarından biri. Samanlı Dağlarından çıkan kaynak suyunun döküldüğü noktadaki suyun sahip olduğu berraklık ve temizlik şelaleye olan ilgi ve beğeniyi artıran en önemli unsurlar arasında.

Sudüşen Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Sudüşen Şelalesi'ne ilişkin görsel içerikleri görenler ya da bilgileri okuyanlar, bu bölgeyi en kısa zamanda ziyaret etmek istemektedir. Her ne kadar dönemsel olarak değişiklik gösterse de Sudüşen Şelalesi'ne giriş ücreti 2020 yılı için 2-TL olarak belirlenmiştir.

Sudüşen Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Sudüşen Şelalesi, istenildiği zaman ziyaret edilebilen bir mesire ve turizm alanıdır. Bununla birlikte şelale ve çevresinin güzelliklerinin daha açık bir şekilde görülebildiği saat ve aylar ziyaretçiler tarafından daha önce burayı ziyaret eden kişilerin yorumlarına da bakılarak çoğunlukla tercih edilmektedir. Bununla birlikte gezi yazılarında yer alan öneriler de önemli ölçüde ziyaret etmeyi düşünenler tarafından dikkate alınmaktadır.