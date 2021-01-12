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Su sıkıntısının yaşanmayacağı tek turistik ilçe Marmaris
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Su sıkıntısının yaşanmayacağı tek turistik ilçe Marmaris

Kuraklık ve iklim değişikliği sonucu Türkiye’deki birçok içme ve kullanma suyu barajı alarm verirken, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne (MUSKİ) ait Atatürk Barajı yağış olmasa bile ilçeye uzun yıllar yetecek suya sahip.

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Mevcut kapasitesinden yüzde 20 daha fazla su tutma hacmine sahip Marmaris Atatürk Barajı 16 Aralık’ta yapılan ölçümde yüzde 87 doluluğa sahip iken, son bir aydaki yağışlar sonrası doluluk oranı yüzde 94’e yükseldi. Marmaris Atatürk Barajı'ndan sulama, kullanma ve içme suyu temin edilirken, Marmaris’in yıllık içme ve kullanma suyu yaklaşık 12 milyon metreküp.

Su sıkıntısının yaşanmayacağı tek turistik ilçe Marmaris



1998 yılında dönemin Marmaris Belediye Başkanı İsmet Karadinç tarafından altyapı, kanalizasyon, arıtma tesisi ile birlikte yapımını başlanan ve devlet garantili ilk etapta 210 milyon dolar uluslararası kredi temin edilmesi ile inşaatı başlayan baraj 11 Şubat 2005 yılında su tutmaya başlamış ve Mayıs ayında da açılışı yapılmıştı.

Su sıkıntısının yaşanmayacağı tek turistik ilçe Marmaris



Marmaris Barajı, Kocaalan Deresi üzerinde yapılırken, beton ve kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 7 bin 60 metre, akarsu yatağından yüksekliği 49 metre, normal su kotunda göl hacmi 36 milyon metreküp. Normal su kotunda göl alanı ise 2,32 kilometredir.

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