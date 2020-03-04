Su sesiyle gelen mutluluk: Maden Deresi

Sakarya’nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında bulunan ve uzunluğu 30 km olan Maden Deresi, adını Osmanlı Devletinin son zamanlarında bir Fransız firması tarafından işletilen madenden alıyor. Kaynağını Çam Dağı’ndan alan Maden deresi bölgesi; kestane, çınar, gürgen, meşe, kavak ormanları ve fındık bahçeleri ile çevrili.







Maden Deresi Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçeleri arasında yer alan 327 metre rakıma sahip çevresi göletler, şelaler ve ormanlarla çevrilmiş doğa harikası bir yer. Maden Deresi, İstanbul’a yaklaşık 208, Kocaeli’ne ise 117 km uzaklıkta yer alıyor. Yürüyüş parkuru genellikle kanyon içinde, tünellerden ve sarp yamaçlardan geçmektedir.







Maden deresi şelalesine giden parkur boyunca bir çok şelale ve yüzmek için bir çok küçük gölet yer alıyor. Bölgeyi ziyaret edenleri, derenin sonunda güzel bir sürpriz bekliyor. Karşılarına çıkan şelale, parkuru zor bir mesafeyi yürüyenlerin tüm yorgunluğunu alan bir güzelliğe sahip.







Yaz aylarında şelalenin hemen altında oluşan doğal havuzda serinleyebilir meydana gelen mini gök kuşağının yanında fotoğraf çektirebilirsiniz. Maden deresinin sonunda bulunan şelalenin üst kısmında hafta sonu kamp yapabilir doğanın büyüleyici akustiğiyle huzura kavuşabilirsiniz. Maden deresi doğa ile iç içe huzur arayanların en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.







