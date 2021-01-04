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Stresten kaçmak için kendine ağaç ev yaptı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Stresten kaçmak için kendine ağaç ev yaptı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ağaç doğrama ustası Erdoğan Özmen, fındık bahçesindeki kuruyan ağacın üzerine 12 metrekarelik ev yaptı. Doğayla iç içe olmanın kendisine huzur verdiğini söyleyen Özmen, "Eşim ve çocuklarımla buraya gelerek stres atıyoruz" dedi.

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Kaynarca Kalburcu Mahallesi'nde yaşayan ağaç doğrama ustası Erdoğan Özmen, Gölce Mahallesi'ndeki 3 dönümlük fındık bahçesinde kuruyan bir ağacın üzerine 12 metrekarelik ağaç ev yaptı. Fındık bahçesine geldiğinde ağaç evde zaman geçiren Erdoğan Özmen, doğayla iç içe olmanın kendisine huzur verdiğini ve rahatlattığını söyledi.

Stresten kaçmak için kendine ağaç ev yaptı


Kurumuş ağacı değerlendirmek amacıyla ağaç ev yapan Erdoğan Özmen, "Ahşap ustası olduğum için evi kolaylıkla inşa ettim. Ahşap evin önüne de balkon yaptım.

Stresten kaçmak için kendine ağaç ev yaptı



Fındık sezonunda çocuklarımız ile buraya geldiğimizde bu evi kullanıyoruz ve çocuklarım burada rahat ediyor. Evde yemeğimizi yiyerek dinleniyoruz. Kış sezonunda da bahçeyi temizlemek için geldiğimizde yine evde dinlenebiliyoruz. Artık beton binalardan bıktık. Eşimle birlikte termosumuza çay yaparak buraya geliyoruz. Eşim ve çocuklarımla buraya gelerek stres atıyoruz" dedi. 

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