Strazburg Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Ülkemizi temsil eden pek çok konsolosluk bulunmaktadır. Bu konsolosluklar Türkiye'yi temsil ettiği gibi o ülkede yaşayan vatandaşların da Türkiye ile ilgili işlemlerine aracılık etmektedirler. Türk konsolosluklar Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevlerine başlarlar. Strazburg Türk Başkonsolosluğu da ülkemizi temsil eden konsolosluklardan biridir. Peki, Strazburg Türk Başkonsolosluğu nerededir? Strazburg konsolosluğuna ait tüm bilgiler.
Strazburg konsolosluğu ülkemizin en önemli konsolosluklarından biridir. Ve yıllardan beridir Strazburg Türk Başkonsolosluğu hizmet vermektedir.
Strazburg Türk Başkonsolosluğu
Strazburg Türk Başkonsolosluğu Fransa'da bulunmaktadır. Fransa'nın Strazburg kentinde bulunur. Başkonsolosun Büyükelçisi ise Muzaffer Rami Şaylıman'dır.
Strazburg Türk Başkonsolosluğu İletişim Bilgileri
Konsolosluğun e-mail adresi ve faks numarası bulunmaktadır.
E-Mail: consulat.strasbourg@mfa.gov.tr
Faks: +33 3 88 37 97 39
Strazburg Türk Başkonsolosluğu Adresi
3 rue Toreau 67000 Strasbourg/ France
Strazburg Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası
Konsolosluğun yedi yirmi dört hizmet veren çağrı merkezi telefonu bulunmaktadır.
Telefon Numarası: + 90 312 292 29 29
Strazburg Türk Başkonsolosluğu Çalışma Saatleri
Konsolosluk Pazartesi 08:30 ile 12:30 arası hizmet verirken, Cuma günleri ise 14:00 ile 17:00 arası hizmet vermektedir.
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