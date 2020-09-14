Stratonikeia Antik Kenti Nerede? Stratonikeia Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Stratonikeia Antik Kenti denildiğinde akla ilk gelen yaşadıkları çağda adlarından söz ettiren ve yaşadıkları büyük aşlarıyla günümüzde dahi konuşulan gladyatörler gelmektedir. Stratonikeia Antik Kenti Muğla bölgesinde yer almaktadır. Muğla bölgesinin tarihi geçmişine bakıldığında Likya ve Karia gibi oldukça önemli olan uygarlıklara ev sahipliği yaptığı görülmektedir.

Muğla ilinde çok çeşitli uygarlıklardan kalan izler bulunmaktadır ve bölgede 195 tane antik kent bulunur. Muğla’da bulunan antik kentler içinde en önemli olan ve en bilinen antik kent ise Stratonikeia Antik Kenti’dir. Efsaneleriyle daha da merak edilen ve tarihi gezilere ev sahipliği yapan bir antik kenttir.

Stratonikeia Antik Kenti Hakkında Bilgi

Stratonikeia Antik Kenti aşklarıyla ve efsaneleriyle unutulmayan gladyatörlerin vatanıdır. Muğla’da yer alan bu antik kent çok sayıda devlete ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Muğla şehri tarihinde çok sayıda büyük ve önemli uygarlığa ev sahipliği yapmasıyla ünlü olan şehirlerden biridir. Tarihi gezilerden hoşlanan ve tarihi öğrenmek isteyen herkesin mutlaka ziyaret ettiği antik kentlerden biri de Stratonikeia Antik Kenti’dir.

Stratonikeia Antik Kenti Tarihi

Stratonikeia Antik Kenti M.Ö. 3. Yüzyılda Suriye Kralı olan 1. Selevkos tarafından eşi Stratonike’nin adına Stratonikea ismiyle kurulan bir şehirdir. Kral eşi ve oğlunun arasında oluşan yasak aşkı öğrenerek ikisini de ülkeden sürmesinin ardından kaybettiği eşinin adına bu şehri kurmuştur. M.Ö. 281 ila 261 yılları arasında inşa edildiği düşünülmektedir. M.Ö. 5. Yüzyılda ise Lidya kralının buraya hakim olsa da bölgeyi M.Ö. 546 senesinde Persler almıştır. Perslerin ardından birçok uygarlığın egemenliği altına giren şehirden kalan evlerde hala günümüzde yaşayanlar bulunmaktadır. Kent 7 kilometrelik bir alanı kaplamaktadır.

Stratonikeia Antik Kenti Nerede?

Stratonikeia Antik Kenti Muğla ilinin Yatağan ilçesinin Eskihisar Köyü’nde yer almaktadır.

Stratonikeia Antik Kenti Gezilecek Yerler

Stratonikeia Antik Kenti oldukça zengin bir kültürü günümüze taşımaktadır. Bu kenti ziyaret ederek Bizans döneminden kalan mozaikler görülebilir. Ayrıca ünlü gladyatör mezarları da gezilebilir. Osmanlı döneminden kalan boya atölyesi, Roma döneminden kalan hamam gibi oldukça çeşitli eserler görülebilir. Bölgede yer alan oda mezarlarının sıralandığı kutsal yolda devam ederken Lagina Antik Kentine ulaşılır. Lagina Antik Kenti’nde bu sayede gezilebilir.

Stratonikeia Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Stratonikeia Antik Kenti’ne giriş için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Stratonikeia Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Yaz döneminde Stratonikeia Antik Kenti ziyaret saatleri sabah saat 09:00 ila akşam saat 19:00 saatleri arasındayken; kış döneminde Stratonikeia Antik Kenti ziyaret saatleri sabah saat 08:00 ila akşam saat 17:00 saatleri arasındadır.

Stratonikeia Antik Kenti Efsanesi

Stratonikeia Antik Kenti’nin efsanesine göre Kral olan Seleukos’un genç oğlu Antiokhos bir türlü çarenin bulunamadığı amansız ve ölümcül bir hastalığa tutulmuştur. Dört bir yandan hekimler gelmiş Antiokhos’u tedavi etmeye çalışmışlardır. Doktorlar zaman içinde Antiokhos’un üvey annesi Stratonike’nin odaya her girişinde nabzının hızlandığını fark ederler. Doktorlar bu durumu çaresiz bir şekilde Krala anlatmışlardır.

Kralda çaresiz kalarak evladının sevgisi kendisine daha fazla geldiği için eşini boşamıştır. Fakat Kralın bir şartı vardır. Kendisinden uzakta olan bir yerde, kendisine görünmeden yaşamalarını istemiştir. Böylelikle Antiokhos ile eski üvey annesi ve şimdiki eşi olan Stratonike krallıktan ayrılmıştır. Yıllar sonra Stratonike vefat eder ve Kral eski eşi Stratonike için Stratonikeia Antik Kentini kurmuştur.

Stratonikeia Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Stratonikeia Antik Kentinde ücret alınmadığından Müze Kart geçerli değildir.