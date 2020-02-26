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Sri Lanka'nın ünlü kaya kalesi: Sigiriya
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 26.02.2020 - 10:56,Son Güncelleme:/

Sri Lanka'nın ünlü kaya kalesi: Sigiriya

Sri Lanka'nın Orta Vilayeti'ndeki Dambulla kentinin yakınlarındaki Kuzey Matale Bölgesinde bulunan tarihi kaya kalesi Sigiriya etkileyici görünümü ve zengin tarihiyle ünlü.

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'Aslan Kalesi' olarak da adlandırılan kalenin adı, yaklaşık 200 metre yüksekliğinde büyük bir kaya sütunun hakim olduğu tarihi ve arkeolojik önemi olan bir siteye gönderme yapıyor. Eski Sri Lanka Culavamsa kroniklerine göre, bu yer Kral Kasyapa (MS 477-495) tarafından başkent olarak seçilmiş.

Sri Lankanın ünlü kaya kalesi: Sigiriya

Kral, sarayını bu kayanın üstüne kurmuş ve yanlarını renkli fresklerle süsletmiş. Bu kayanın yarısında yer alan bir alanda, muazzam bir aslan biçiminde bir geçit inşa etmiş. Sigiriya'nın adı da, Aslan Kaya anlamına gelen Sıhāgiri adlı yapıdan türemiş. Kralın ölümünden sonra başkent ve kraliyet sarayı terk edilince bu görkemli yapı 14. yüzyıla kadar bir Budist manastır olarak kullanılmış.

Sri Lankanın ünlü kaya kalesi: Sigiriya

Antik kent planlamasının en iyi korunmuş örneklerinden biri olan Sigiriya 1982 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alıyor. Günümüzde, kaleyi ziyaret eden ziyaretçiler 1200'e yakın basamaklı merdivenleri çıkmak zorunda. Oldukça yorucu olan bu tırmanma sonucunda ise görülen etkileyici manzara ise tüm yorgunluğu alıyor.

Sri Lankanın ünlü kaya kalesi: Sigiriya

Kök boyalarıyla yapılan duvar resimleri, ayna kayası, yağmur sularından beslenen havuzuyla kendine hayran bırakan Sigiriya'nın tek olumsuz yanı çok sayıda eşek arısı bulunması. Bu arılar zaman zaman saldırgan oluyor ve ziyaretçiler önlem almaları konusunda uyarıcı tabelalarla bilgilendiriliyor.

Sri Lankanın ünlü kaya kalesi: Sigiriya

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