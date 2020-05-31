Spil Dağı nerede? Spil Dağı yüksekliği (rakım) kaç metre? Spil Dağı efsanesi hakkında bilgi

Spil dağı ülkemizde yer alan en yüksek dağlardan biirdir. Dağ hakkında bir efsane de yer almaktadır. Spil dağı, mitoloji, tarih ve flora bakımından oldukça zengin bir dağ olarak ön plana çıkıyor. Spil dağı çevresinde derin vadilere ve ovalara rastlanmaktadır. Ayrıca pek çok dere yatağı da yine Spil dağında yer almaktadır. Spil dağı Manisa şehrinin en ünlü yerlerinden biridir. Bu dağ 1969 yılında ise Milli park olarak ilan edilmiştir. Spil dağı kalkan volkan dağ türlerinden biri olarak bilinir.

Spil Dağı Nerede?

Spil dağı ülkemiz şehirlerinden Manisa'da yer alan bir dağdır. Spil Dağı Manisa'nın Kuzeyinde yer almaktadır. Merkezden yaklaşık olarak 24 kilometre uzaklıkta bulunur.

Spil Dağı Yüksekliği ( Rakım ) Kaç Metre?

Spil dağı yaklaşık olarak rakımı 1517 metredir. Bu yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Spil Dağı Efsanesi

Spil dağının meşhur bir efsanesi vardır. Spil dağında yer alan bir ağlayan kaya bulunmaktadır. Bu ağlayan kaya Spil dağının efsanesi haline gelmiştir. Aktarılan bilgiye göre ağlayan kaya Nioebe'nin yedi oğlu bulunuyormuş. Ayrıca Nioebe'nin 7 tane de kızı varmış. Apollon ve Artemis olan iki kızı kardeşleri Leto'dan daha doğurgan olduklarını sürekli dile getirirlermiş. Leto bunun sonucunda Nioebe'nin bütün kızlarını cezalandırmaya karar verir. Ardından 7 erkek kardeşe de 7 kızın öldürmesini ister.

Apollon ve Artemis Nioebe'nin bütün çocuklarını elindeki okla öldürür. Çocukların cesedi başında günler geçer Nioebe'nin ağlaması kesilmez. Ölen çocukların cesedi ise tanrılar tarafından 10 gün sonra gömüldü. Frigya'da evine dönmek üzere olan Nioebe ise acılarını dindirmek için Zeus'a dua eder. Zeus ise onu Spil dağında bir kaya parçasına dönüştürür. Bu kaya parçası artık günümüze kadar gelecek olan ağlayan kaya olarak adlandırılır. Nioebe'nin de cesedinin bu kayanın içinde olduğuna inanılmaktadır.

Ağlayan kaya Spil dağının efsanesi haline gelmiştir. Ağlayan kayayı her yıl binlerce hem yerli hem de yabancı turist ziyaret etmektedir. Ağlayan kayanın köşesinde girintileri bulunmaktadır. Buraya ağlayan kaya denilmesinin sebebi ise bu girintilerden akan su olduğundan dolayıdır. Girintilerden akan su Nioebe'nin göz yaşları olarak kabul ediliyor. Günümüzde ağlayan kayayı ziyaret ederek bu efsaneye tanıklık edebilirsiniz. Ağlayan kayaya gitmek için Spil dağının eteklerine gitmelisiniz. Spil dağının Mevlana yolu üzerinde yer alan ağlayan kaya Dere mahallesi beldesinde yer almaktadır.

Ağlayan kayayı Nisan ayında ziyaret ederek aynı zamanda Mesir bayramını da bu kaya da kutlayabilirsiniz. Bu yüzden Nisan ayında ağlayan kayaya daha fazla ziyaretçi gelmektedir. Ağlayan kayanın ünü ülkemizi de aşmıştır. Bunun için yurt dışından da ağlayan kaya efsanesine yakından tanık etmek isteyen kişiler gelmektedir. Ağlayan kaya bir taş gibi gözükse de yakından takip ettiğinizde ise bir kadın silüeti ağlayan kayada gözükmektedir. Ağlayan kaya efsanesi ise yıllardan beridir süren bir efsanedir. Spil dağına ziyaretçi akımına uğramasını sağlayan bu efsane dilden dile dolaşan bir efsanedir.