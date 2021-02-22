Şövalye Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Şövalye Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Küçük ve şirin bir ada olarak bilinen Şövalye Adası, tarihi ve kültürel dokusu ile doğal güzelliği birleştiren nadide yerlerden biri. Şövalye Adası, özellikle yaz mevsiminde Akdeniz ikliminin tüm güzelliklerini en güzel şekilde yaşamak isteyenleri plaj, piknik ve yürüyüş alanları ile kendisini gezip görmeye davet ediyor. Adadaki oteller ve restoranlarda burada konaklamayı planlayan insanlar ve sevdikleri için keyifli ve konforlu bir konaklama imkanı sunuyor.

Şövalye Adası Nerede?

Şövalye Adası, Muğla ilimizin en gözde ve popüler turistik ilçelerinden Fethiye'de yer alıyor. Şövalye Adası, Meğri Adası olarak da tanınıyor. Fethiye'ye bağlı ince ve uzun bir ada olan Şövalye Adası, Telmessos körfezinin ağzını kapatarak Fethiye Limanı'nın daha iyi korunması imkanını sağlamıştır. Adanın batısında Kızılada, doğusunda ise Çalış Plajı bulunmaktadır. Şövalye Adası'nın güneyinde Fethiye kuzey kesiminde ise Fethiye Körfezi vardır.

Şövalye Adası'na Nasıl Gidilir?

Masmavi denizi ile gezmeye gelenleri kendisine hayran bırakıyor. Şövalye Adası'na gelenlerin övgü ile bahsettikleri adaya ulaşımda son derece kolay. Şövalye Adası'na Çalış Plajı ve Fethiye merkezden motor seferleri düzenleniyor. Şövalye Adası'na en kısa ve konforlu ulaşım seçeneği deniz yolu olarak öne çıkıyor. Ada, Fethiye merkeze 1,9 mil mesafede konumlanıyor. Yaz sezonunda deniz dolmuşlar saat 10.00-19.00 saat aralığında düzenli olarak adaya doğru hareket etmektedir.

Şövalye Adası Gezilecek Yerler

Şövalye Adası, birinci derece sit alanı olan bölgede yer alıyor. Ada, yazlık evler, konaklama için inşa edilen oteller ile birlikte birçok insan tarafından turistik bir yerleşim alanı olarak tercih ediliyor. Günübirlik geziler için gelenler piknik alanlarında sevdikleri ile beraber keyifli zamanlar geçiriyor. Temmuz ve Ağustos aylarında yabancı turist akınına uğrayan adaya gelenler ismini 15.yüzyılda bölgede bulunan Rodos şövalyelerinden alan adada Rodos şövalyelerinin yaptırdığı kale kalıntılarını, eski sarnıçları ve mozaikleri görme fırsatını yakalıyorlar.

Şövalye Adası Konaklama Şartları

Şövalye Adası'nda 70 bina, 4 konaklama tesisi ile restoran ve plajlar bulunuyor. Tarihle doğal güzelliklerin iç içe geçtiği Şövalye Adası, huzurlu ve mutluluk dolu anlarla bezeli güzel bir tatil ve gezi yapmak isteyenler için ideal bir yer. Ada Dreams ve Şövalye Otel en fazla konaklama için seçilen otellerin başında geliyor. Konaklama fiyatları ise bütçelere hitap eden ekonomik düzeyde.

Şövalye Adası Tarihi ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Doğal güzellikleri sakin bir atmosfer eşliğinde misafirlerine sunan Şövalye Adası, muhteşem denizi ile de beğenilen bir tatil yeri. Fethiye bölgesinde üzerinde yerleşim bulunan tek ada olması da öne çıkan özelliklerinden biri. Rodos Şövalyelerinin tarihte bu öze adada yaşamış olmaları ada tarihi açısından oldukça önemli. Rodos Şövalyeleri, burada yerleşim birimleri kurmuş ve burayı üs olarak kullanmışlardır. Adada Rodos Şövalyelerine dair pek çok kıymetli tarihi kalıntı vardır.

Çok geniş bir tarihi geçmişe sahip ada, tüm medeniyetlerin neredeyse ayak bastığı bir ada olmuştur. Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar Fethiye'yi muhafaza amaçlı olarak bölgede hakimiyet kurmak istemişler ve bu amaçlarına da tarihte farklı zamanlarda ulaşmışlardır.