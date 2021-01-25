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Sosyal mesafeye en uygun tatil: Uludağ'da kayak keyfi
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

Sosyal mesafeye en uygun tatil: Uludağ'da kayak keyfi

Uludağ'da, sokağa çıkma kısıtlamasından otellerde konaklayanlar muaf tutulurken; yoğun sis ile kar yağışına rağmen pisti dolduranlar doyasıya eğlendi.

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Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da okulların sömestir tatiline girmesiyle otel rezervasyonlardaki artış işletmecilerin, yüzünü güldürdü. Karnelerini alan öğrencilerin, aileleriyle akın ettiği Uludağ’da yoğunluk oluştu. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığı Uludağ’a, tatilciler hafta sonu itibariyle gelmeye devam etti.

Sosyal mesafeye en uygun tatil: Uludağda kayak keyfi


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede en düşük sıfırın altında 1, en yüksek hava sıcaklığı ise sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı ise 49 santimetreye ulaştı. Öğleden sonra başlayan yoğun sis ile kar yağışına rağmen pistleri, dolduran yerli ve yabancı turistler, doyasıya eğlendi. Beklenen yeni kar yağışıyla birlikte, önümüzdeki günlerde kar kalınlığının bölgede artması bekleniyor.

Sosyal mesafeye en uygun tatil: Uludağda kayak keyfi


SOSYAL MESAFEYE UYGUN TATİL

Sömestir tatilini geçirmek için Uludağ’daki otellerde konaklayanlar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar. Sosyal mesafe ile maske kuralına uygun tatil yaptıklarını belirterek şunları anlattılar: Begüm Erözen; “İstanbul'dan Bursa'ya 4 günlüğüne geldim. Her sene geliyorum. ‘Pandemi sebebiyle gelemeyeceğiz’ diye biraz üzülmüştük ama şimdi buradayız. Hava biraz daha güzel olsa, biraz daha kar yağsa daha güzel olacak. Çok şükür herkes, maskesini takıyor, sosyal mesafeye uyguyor. Bu konuda endişe etmiyoruz.” Irmak Çevik; “Bursa'dan tatil için Uludağ'a çıktım. Kayak yapmayı öğrendim. Gemlik'te oturuyorum. Bugün ilk günüm. Hava, sisli. Şartlar zor; ama yine de çok eğlenceli.”

Sosyal mesafeye en uygun tatil: Uludağda kayak keyfi


‘AZERBAYCAN’DAN ULUDAĞ GELDİM’

Azerbaycan'dan geldiğini belirten Şehriyar Sefalı, “Türkiye'yi çok seviyorum. İlk defa geldiğim Uludağ'da olmaktan mutluyum. Türkiye zaten bize kardeş ülke. Kendimizi, yabancı hissetmiyoruz. Uludağ, Antalya, Kapadokya, hepsi muhteşem. Tüm dostlarıma, arkadaşlarıma tavsiye ederim. Arkadaşlarım da yanımda, her şey çok güzel ve eğlenceli. Biz, bir millet iki devletiz. Üzerimde Azerbaycan ve Türk Bayrağını birlikte taşıyorum” dedi.

 

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