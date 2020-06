Sosyal mesafeli tatil: Bu yazı çadırda geçiriyoruz

İşte Türkiye’de kamp yapabileceğiniz onlarca alandan birkaçı:



Yedigöller Milli Parkı, Bolu



Türkiye’nin en bilinen ve en sevilen kamp alanlarından biri bence Yedigöller Milli Parkı’ndaki kamp alanı.

Doğanın her haline tanıklık edebileceğiniz Yedigöller Milli Parkı’nda bir yandan yürüyüş yapabilir bir yandan da rengarenk doğada birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Doğayla o kadar iç içe olmak istemezseniz de gölde oltanızla balık tutabilirsiniz, tercih sizin. Yedigöller Milli Parkı’nda her zevke her moda uygun bir aktivite bulmak mümkün.







Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz



Bir yanım yemyeşil orman bir yanım masmavi sular olsun diyorsanız Kelebekler Vadisi’ndeki kamp alanı en keyifli alternatiflerden biri olacaktır. Ulaşımı biraz zor olsa da oksijeni bol bir doğada ister huzur dolu bir kamp planlayın isterseniz de paraşüt gibi doğa sporları yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşayın. Eğer çadır da kalmak istemezseniz de çevredeki bungalovlarda kalabilirsiniz.







İğneada Longoz Ormanları, Kırklareli



İstanbul’un yanıbaşında sayılabilecek bir yerde, dünyanın sayılı doğal güzelliklerinden biri olan longoz ormanlarıyla çevrili bir alanda kamp yapmak isterseniz istikametiniz Kırklareli olsun derim. İğneada’da birçok farklı kamp alanı var. O yüzden benim önerim önce hepsini gezmenizden yana. Sonrasında içinize en çok hangisi sinerse oraya yerleşip kendinizi doğanın huzurlu kollarına bırakabilirsiniz.







Çamardı-Aladağlar, Niğde



Çadırımı şöyle göl kenarına kurayım, suyun sesiyle dinleneyim derseniz Aladağlar güzel bir alternatif olacaktır.

Karşınıza çıkan ilk gölün kenarında yer bulamazsanız hemen moralinizi bozmayın. Çünkü Aladağlar’da irili ufaklı pek çok göl var. Elbet birinin yanıbaşında gönlünüze göre bir yer bulursunuz. Çadır hayatı pek bana göre değil derseniz de bölgede bungalov alternatifinizin olduğunu da söylemeden geçmek olmaz.