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Sönmüş lavların arasındaki antik güzellik: Adala Kanyonu
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 24.03.2020 - 10:07,Son Güncelleme:/

Sönmüş lavların arasındaki antik güzellik: Adala Kanyonu

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde yer alan, 12 bin yıl önce yanardağ patlaması sonucunda oluştuğu tahmin edilen Adala (Hermos) Kanyonu görenleri büyülüyor.

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Gediz Ovası, Demirköprü Barajı, Marmara Gölü ve antik çağda "Katakekaumene" olarak adlandırılan "Yanık Ülke"nin ortasında yer alan Adala Kanyonu, sönmüş lav akıntılarının arasında doğal güzelliklerinin yanı sıra Gediz Nehri'ne de yarenlik yapıyor.

Sönmüş lavların arasındaki antik güzellik: Adala Kanyonu


Dronla havadan görüntülenen ve son yıllarda özellikle doğa yürüyüşçülerinin, fotoğrafçıların ve bisikletseverlerin sayesinde tanınırlığı artan Adala Kanyonu, yerli ve yabancı on binlerce ziyaretçi ağırladı.

Sönmüş lavların arasındaki antik güzellik: Adala Kanyonu


Ege Bölgesi'nin hayat ve bereket kaynağı olan Gediz Nehri'nin iki yakasına kurulu Adala, yemyeşil doğası, antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve coğrafi yapısıyla keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olarak dikkati çekiyor.

Sönmüş lavların arasındaki antik güzellik: Adala Kanyonu

Sönmüş lavların arasındaki antik güzellik: Adala Kanyonu


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