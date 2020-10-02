Sonbaharın sıcak güzelleri

Bodrum

Bodrum, yazı ayrı baharı ayrı güzel bir yer. Yaz sezonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akın ettiği Bodrum, sonbaharda daha sakin ve bir başka güzel. Denizi sıcacık, güneşi bunaltmayan, akşamları terletmeyen havasıyla Bodrum’un tam zamanı. Birçok tesisin halen hizmet verdiği bu tatil beldesinde bütçenize ve konaklama zevkinize göre bir tesis bulabilirsiniz.









Kaş

Antalya’nın en sevilen tatil beldelerinden biri olan Kaş’ta bu aylarda hem aktivitelere katılarak dolu dolu bir tatil hem de bol dinlenmeli bir tatil yapabilirsiniz. Kalabalık grupların elini eteğini çektiği bu güzide tatil beldesinde bir gün su altının muazzam güzelliklerini keşfeder, başka bir gün yamaç paraşütü yaparak Kaş’a bir de yukarıdan bakarsınız.



Fethiye

Tarihi, yemyeşil doğası ve masmavi deniziyle öne çıkan Fethiye, mavi turcuların ve sakinliği seven tatilcilerin tercihleri arasında. Sakin, dümdüz, çarşaf gibi bir deniz ve mis gibi güneş için Çalış Plajı, alternatif sporlardan olan yamaç paraşütü için Ölüdeniz Babadağ, akvaryum gibi bir koyda yüzmek için Cennet Koyu ve Katrancı Koyu, doğayla iç içe olmak için Saklıkent Kanyonu, rafting heyecanı için Dalaman Çayı, derin bir tarih içinse Amintas kral mezarının yer aldığı Telmessos antik kenti de Fethiye’de sizleri bekliyor.









Datça

Sıcakların yerini ılık ılık esen rüzgara bırakan yerlerden biri de Datça. Denizin ve güneşin en güzel olduğu bu zamanlarda Datça, inanılmaz keyifli bir tatil sunuyor ziyaretçilerine. Datça denizinin yanı sıra; Ovabükü, Palamutbükü, Kargı ve Aktur gibi koylarıyla, dünyaca ünlü Knidos Antik kentiyle, tarihi yel değirmenleriyle ve bademiyle, Datça’nın tam zamanı.









Marmaris

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Marmaris; tertemiz, mavi bayraklı denizi, yemyeşil doğasıyla özellikle yaz aylarında ve bahar aylarında tatilcilerin özellikle tercih ettiği yerlerin başında geliyor. İçmeler Plajı, Uzunyalı Plajı, Turunç Plajı en sevilen plajlardan. Ayrıca Orhaniye Kızkumu, Sedir Adası, yemyeşil doğasıyla Bördübet, Kumlubük ve Boncuk Koyları da görülmeye ve sularında yüzmeye değer, keşfedilesi yerler arasında.