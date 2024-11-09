Sonbaharın renkli güzelleri: Milli parklar… Doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği ve daha fazlası… 8 ŞEHİR 8 ADRES

Türkiye, zengin doğal güzellikleri ve biyoçeşitliliği ile milli parklar açısından oldukça zengin bir ülke. Bu parklar hem doğal varlıkların hem de tarihî ve kültürel mirasların korunmasına yardımcı olurken, aynı zamanda turizm açısından da büyük bir potansiyele sahip.



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre ise ülkemizde pek çok milli park bulunuyor. Listeye en son ise Divriği Ulucami ve Darüşşifası başta olmak üzere Anadolu’daki ilk Türk kalesine kadar 200’den fazla tescilli eseri sınırları içerisinde barındıran Sivas’ın Divriği ilçesi dahil oldu. Böylelikle Türkiye’nin milli parkı sayısı 50’ye yükseldi.



2 Kasım 2024 tarihli Resmî Gazetede yer alan kararla ilçe içerisindeki belli bir alanın 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun üçüncü maddesi çerçevesinde milli park ilan edildiği duyuruldu. Bu yeni statü, Sivas’ın doğa ve tarih tutkunları için cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak.



Biz de bu güzel haber sonrası sonbaharın en çok yakıştığı milli parkları derledik. İşte birbirinden güzel güz mevsiminde büyüleyen 8 milli park…



Harika bir atmosfere sahip: İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKI / KIRKLARELİ



İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Karadeniz kıyısında, Kırklareli iline bağlı İğneada beldesinde yer alıyor. 3 bin 155 hektarlık alanı kapsayan milli park, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde 2007’de ülkemizin 39’uncu milli parkı olarak tescil edildi.

Milli Parkın yer aldığı İğneada beldesi, Demirköy ilçesine 27, Kırklareli il merkezine 97, İstanbul’a ise 237 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Doğa yürüyüşleri başta olmak üzere, kuş gözlemi ve fotoğrafçılık gibi aktivitelerle yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Ayrıca, parkın içinden geçen nehirler ve göletler, piknik yapmak ve su sporlarıyla ilgilenmek isteyenler için keyifli seçenekler sunuyor. Özellikle parkın güney bölümünde bulunan Saka Gölü, Deniz Gölü, Hamam Gölü, Pedina Gölü ve Mert Gölü harika fotoğraflar sunuyor.







Renk cümbüşü: YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI / BOLU



Bolu il sınırları içinde yer alan Yedigöller Milli Parkı, muhteşem doğası ve göz alıcı gölleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. 1965 yılında milli park statüsü kazanan bu alan, adını içinde barındırdığı yedi gölden alıyor: Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl.



Bu göller, aralarında 100 metre yükselti farkı bulunan iki plato üzerinde konumlanıyor ve ortalama 780 metre yükseklikteki platodaki göllerin en büyüğü olan Büyükgöl, 15 metre derinliğiyle dikkat çekiyor. Büyükgöl’ün güneydoğusunda bulunan Deringöl ise 20 metre uzunluğundaki akıntısıyla Büyükgöl’e bağlanıyor.







Yedigöller, sadece göz alıcı manzarasıyla değil, aynı zamanda zengin bitki örtüsüyle de büyülüyor. Kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, ıhlamur, titrek kavak, sarıçam, karaçam, köknar ve fındık gibi birçok ağaç türü harika bir atmosfer yaratıyor. Sakinliği, nefes kesen manzaraları ve doğa yürüyüşü yapmaya elverişli parkurlarıyla Yedigöller, harika bir hafta sonu kaçış noktası olarak öne çıkıyor.







Ankaralıların en çok rağbet gösterdiği mesire alanlarından biri: SOĞUKSU MİLLİ PARKI / ANKARA

Soğuksu Milli Parkı, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Soğuksu mevkiinde, Ankara’ya yaklaşık 80 kilometre mesafede yer alıyor. Aynı zamanda Ankaralıların en çok rağbet gösterdiği mesire alanlarından biri…



Milli parkın piknik ve diğer aktiviteler için ayrılmış bölümünde en az 800 ziyaretçinin ihtiyacını karşılayacak piknik masaları, piknik ocağı, çöp bidonu, çeşmeler, tuvaletler ve yağmur barınakları yer alıyor. Ayrıca alanda restoran, büfe ve kafeteryalar da bulunuyor.



Büyüleyici: KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI / KASTAMONU



Kastamonu ve Bartın illeri arasında yer alan Küre Dağları Milli Parkı, Türkiye’nin en önemli dağlık bölgelerinden biri. Kastamonu’nun Cide, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerinden ve Bartın’ın Kurucaşile, Arıt ve Ulus ilçelerinden parka kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor.



Park; vadileri, yüksek dağları ve zengin bitki örtüsüyle ziyaretçilerine keşfedilecek çok sayıda güzellik sunuyor. Özellikle 858 metre uzunluğunda içinde şapel, lahit ve mezar yerleri gibi tarihî kalıntıların yer aldığı Ilgarini Mağarası, Ejder Mağarası, buzdan sarkıtlara ev sahipliği yapan Buzluk Mağarası görülecek yerlerden bazıları…



Ayrıca, bölgede yırtıcı kuşlar ve nadir görülen hayvan türleri, doğa gözlemcileri için büyük bir ilgi kaynağı.







Doğal tablo: KARAGÖL SAHARA MİLLİ PARKI / ARTVİN



Artvin’in Şavşat ilçesi sınırları içinde yer alan milli park 3 bin 251 hektar alana sahip. Milli park Karagöl ve Sahara olarak ikiye ayrılıyor. Sahara bölümü, Şavşat Ardahan karayolu üzerinde, Karagöl bölümü ise Şavşat ilçesinin 25 kilometre kuzeyinde yer alıyor.



Parkın en göz alıcı unsurlarından biri, Karagöl olarak bilinen göl. Etrafını saran dağlar ve yeşil ormanlar, doğaseverler için eşsiz bir doğal tablo oluşturuyor. Burası aynı zamanda ekoturizm açısından da önemli bir merkez.



Parkta yapılan yürüyüşler ve doğa gözlemleri, bölgenin benzersiz biyoçeşitliliğini keşfetme imkânı sunuyor. Yaban hayatı açısından zengin olan bu alanda, çeşitli kuş türleri ve endemik bitkiler görmek de mümkün.







Bolca yürüyüş: SAKLIKENT MİLLİ PARKI / MUĞLA



Saklıkent Milli Parkı, nefes kesen doğal güzellikleri ve etkileyici kanyonlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. 1996 yılında milli park statüsü kazanan bu alan, 18 kilometre uzunluğundaki Saklıkent Kanyonu ile adeta bir doğa harikası. Yüksek dağların arasından süzülen akarsular, kanyonun derinliklerinde oluşturduğu serin sular ve yemyeşil bitki örtüsü, görsel bir şölen sunuyor.







Akdeniz huzuru: KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI / ISPARTA



1970 yılında milli park olarak ilan edilen bu alan; birçok kuş türü, bitki örtüsü ve yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Özellikle de su kuşları için önemli bir yaşam alanı.







Dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölü unvanına sahip: ALTINBEŞİK MAĞARASI MİLLİ PARKI / ANTALYA

İbradi ilçesine bağlı olan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı, üç katmandan oluşuyor ve bünyesinde yaklaşık 20 adet gölcük bulunuyor. Ülkemizin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük yeraltı gölü unvanına sahip olan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı, ziyaretçilerine tam anlamıyla görsel bir şölen sunuyor.



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