Sonbaharın en çok yakıştığı 7 Ege köyü

Demircidere / Balıkesir



Ayvalık Kozak Yaylası’nda bulunuyor. Ağaçların gölgelediği köy meydanındaki çay bahçesinin hemen yanında etnografya müzesi var. Ayvalık Bergama arasındaki fıstık çamlarıyla kaplı yolda sayısız gizli güzel köy var. Bunların en güzellerinden Demircidere’de Türkmenlerin geçmişinden izler keşfedebilirsiniz. Şansınız varsa köy pazarını görmeden dönmeyin.



Turgut Köyü / Marmaris



Marmaris’in şelaleleri, plajı, narenciye bahçeleri ve el dokuması halılarıyla ünlü köyü Turgut, birçok doğal ve tarihi zenginlik barındırıyor. Köyden üç kilometre uzaklıkta Hydas Antik Kenti yer alıyor. Turgut Kalesi olarak anılan Hydas akropolünün kalıntıları arasında kent kapıları, kale duvarları ve sarnıç bulunuyor. Köy sonbaharda harika bir çehreye bürünüyor. Tarihi dokusu olan bu köyün her köşesi keşfedilmeyi bekliyor.









İnecik / İzmir



İzmir Karaburun’a 13 kilometre uzakta. Görkemli bir kaya blokundan oluşan Akdağ’ın eteklerinde, yaklaşık 200 metre irtifadan zeytinlikleri ve Ege Denizi’ni görüyor. Özgün mimarisini önemli ölçüde koruyan köy, asırlık çınarların gölgelediği meydanı ve manzaralı tarihi camisiyle biblo gibi küçük ve çok sakin bir köy.



Birgi / İzmir



İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Köyü, Bozdağ eteklerinde yer alan bir doğa ve tarih hazinesi. Köy geleneksel mimarinin bir başyapıtı olarak kabul edilen Çakırağa Konağı’yla ünlü! Friglerden Perslere, Bizans’tan Osmanlı’ya çok uzun bir tarihe sahip. Sonbaharda dökülen yapraklarla burada harika kareler çekeceğini garanti.









Şirince / İzmir



İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı olan Şirince köyü, ruhunu koruyabilmiş eski bir Rum köyü. El değmemiş çekiciliğini koruyan Şirince; daracık ve tertemiz sokakları, düzenli, beyaz ve estetik mimarisiyle, Rum evleri ve dik yokuşlarıyla nadir rastlanan bir güzellik. Adı gibi şirin bir köy olan Şirince’ye yolunuz muhakkak düşürün… Köy özellikle sonbaharda çok fazla ziyaretçi ağırlıyor.



Kapkırı / Muğla

Bafa Köyü ile Beşparmak Dağları arasında yer alan Kapıkırı Köyü bozulmamış doğası, temiz havası ve bol rüzgârıyla ünlü. Göl kenarında bulunan ve kayalar üzerine kurulu olan köy antik yapılarla iç içe.









Mazı /Muğla



Sonbaharda bile denize girmenin mümkün olduğu harika bir köy. Bodrum’a bağlı bir mahalle olarak geçmesine karşın o Karyalılardan günümüze gelen sekiz koya sahip bir sahil köyü. Bodrum’un gör-görül ‘beach’lerinden bıktıysanız 45 dakika uzaktaki bu köye gidin. Sakin, huzurlu ve daha ucuz bir alternatif olan köy turkuvaz sularda yüzmek için de ideal.