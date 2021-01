Sonbaharda ziyaret edilecek en iyi 5 tabiat parkı

Ballıkayalar Tabiat Parkı

İstanbul’a 1 saat mesafe uzaklıkta bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, hafta sonu kaçamakları için en uygun yer. Doğa içinde muhteşem bir hafta sonu geçirmek isteyenlerden ziyade fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağına haline geldi. Yürüyüş yaptığınız yol üzerinden ilerleyen dere de parkın en huzurlu alanlarından… Tüm bu güzellikler ile birlikte dağ tırmanışı yapmak isteyenler için de uygun bir yer. Park o kadar büyük bir alanda yer alıyor ki her gittiğinizde farklı yerler keşfedeceksiniz.

Artabel Gölleri Tabiat Parkı

Bünyesinde bulunan buzul gölleriyle tabiat parkları içinde ayrışan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, eşsiz bir güzelliğe sahip. Yazın ortalarında bile kıştan kalma dev kar kütlelerine rastlayabileceğiniz bu parkın alçak kesimlerinde de rengarenk çiçekler hakim. Harika bir doğaya sahip parkta yürüyüş yapmak ise oldukça keyifli. Yürüyüş boyunca irili ufaklı birçok göl görebilir, yaz aylarında bile neredeyse kışı yaşayabilirsiniz. Eşsiz Artabel Gölleri Tabiat Parkı, sonbahar aylarının da en güzel rotalarının arasında yerini çoktan aldı.

Gökçetepe Tabiat Parkı

İstanbul’dan çok uzaklaşmadan sessizliği bulmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Gökçetepe Tabiat Parkı, sonbaharda da ilgi görüyor. Özellikle yaz aylarında sık sık tercih edilen bu park, doğa tatili yapabileceğiniz en iyi yerler arasında. Edirne’de bulunan tabiat parkına hem özel araç hem de toplu ulaşım aracıyla ulaşım da mümkündür. Çok büyük bir alana sahip olduğu için gözlerden ve gürültüden uzak kamp yapabilmek için de harika bir seçim. Doğa severlerin ilgi odağı olan Gökçetepe Tabiat Parkı’nı sonbahar rotanıza mutlaka eklemelisiniz.

Polonezköy Tabiat Parkı

Yeşil ve sarının oluşturduğu muhteşem görüntü arasında hafta sonu yürüyüşü yapmak için bir yer arıyorsanız, Polonezköy Tabiat Parkı tam size göre. İstanbul’un bu karışıklığının ve gürültüsünün içinde böyle bir yer olduğuna inanmakta zorluk çekebilirsiniz. Parka giriş ücretsiz olup içerisinde bulunan işletmelerde yemek yiyebilir ve kahve keyfi yapabilirsiniz. Doğa ile baş başa bir hafta sonu geçirmek isterseniz parkın etrafından bulunan onlarca otelden birini de konaklamak için tercih edebilirsiniz.

Borçka Karagöl Tabiat Parkı

Yeşilin her tonunu görebileceğiniz Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın da gelişiyle tam bir renk cümbüşüne dönüştü. İlçe merkezine 27 km uzaklıkta bulunan park yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistleri çekiyor. Karagöl Tabiat Parkı, çam ağaçlarının mis gibi kokusu arasında yürüyüş keyfini yaşamak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Karadeniz’in cennet köşelerinden biri olan park aynı zamanda doğa fotoğrafçılarının da uğrak noktası haline geldi. Yürüyüş, piknik gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra göl üzerinde tekne ile de gezebilirsiniz. Yılın her dönemi yoğun yağış alan bir dönem olduğu için giderken yanınızda mutlaka yağmurluk bulundurun. Biri Borçka biri de Şavşat olmak üzere iki adet Karagöl bulunduğu için çok fazla karıştırılsa da ikisi de birbirinden güzel bu yerleri mutlaka keşfetmek gerek.