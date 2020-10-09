Sonbaharda Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 7 güzel şelale

KURŞUNLU ŞELALESİ / ANTALYA

18 metre yükseklikten dökülen, 1991’de açılan Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı’nın içerisinde yer alıyor. 33 hektarlık bölgede seyir terasları, çocuk parkı, restoran, yürüyüş yolları ve patikalar var. Antalya-Isparta Karayolu 28. km.



TORTUM ŞELALESİ / ERZURUM

22 metre genişliği olan ve 50 metre yükseklikten dökülen şelale dünyanın en önemli şelaleleri arasında gösteriliyor. Bir heyelan sonucu oluşan şelale tam bir doğa harikası, güneşli havalarda üzerinde beliren gökkuşağı ile fotoğraf tutkunları için ideal.









DÜDEN ŞELALELERİ / ANTALYA

Şehir merkezine sadece 10 km. uzaklıktaki iki şelale Konyaaltı ve Lara arasında Akdeniz’in mavisiyle buluşuyor. Şelalelerin büyüğü Aşağı Düden 50 metreden gürültüler çıkararak dökülüyor. 15 km. uzaklıktaki Yukarı Düden şelalesi ise altında bir mağarayı gizliyor.



MANAVGAT ŞELALESİ / ANTALYA

Kış aylarında yoğun debisinden dolayı şelale yerine delice akan bir ırmağa dönüşen Manavgat’a gitmek için en iyi mevsimdeyiz. Beş metrelik yükseklikten düşen şelale geniş görünümüyle etkileyici. Ayrıca dünyaca ünlü olduğunu da söylemek lazım.









MURADİYE ŞELALESİ / VAN

Yaklaşık 20 metreden dökülen şelalenin kaynağı Tendürek Dağı’ndan geliyor. Hem Van Gölü hem de Süphan Dağı manzarasına sahip. Eski lav tünelinden akan eşsiz bir şelale... Kışın buz tutan şelale fotoğrafçıların akınına uğruyor.



ÇİSELİ ŞELALESİ / ORDU

6 metreden dökülen şelale yaz-kış aynı debide akıyor. Altında üç tane daha küçük şelale var. Önündeki üç metre genişliğinde ve derinlikteki doğal gölde yüzebilirsiniz. İki km. uzaklıkta alabalık yiyebileceğiniz bir çiftlik de mevcut.



AĞARAN ŞELALESİ / RİZE

Üç kilometrelik çay bahçeleri arasından geçerek ulaşılan şelale, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülüyor. Etkileyici doğasıyla mutlaka görülmeli. Ayrıca üzerindeki gölette yüzebiliyorsunuz.