Sonbaharda izole tatilin en güzel beş adresi

Geyiklerle birlikte: Başkonuş Yaylası - Kahramanmaraş

Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi’nin saklı cennetiyse Başkonuş Yaylası da bu cennetin başköşesi sayılabilir. Yayla, şehir merkezine 60 kilometre mesafede; sedir, köknar ve ardıç ağaçlarıyla çevrili. Çadır ve karavan kamp alanı var. Çevrede kamp market yok ama restoran aynı zamanda küçük bir market gibi hizmet veriyor. Burada sayısı 300’e ulaşan kızıl geyikleri doğal yaşam alanlarında gözlemleme şansı bulabilirsiniz.









Antik kenti görün: Bafa Gölü - Milas - Muğla

Yaklaşık 60 kilometrekarelik yüzölçümüyle Ege Bölgesi’nin en büyük gölü Bafa, uzun süredir kampçıların gözdesi. Çadır kurmak ücretsiz. Bölgedeki butik konaklama tesislerinde kahvaltı ve yemek imkânı var. Gölde flamingo, sakarmeke, balıkçıl ve daha birçok kuşu gözlemleyebilirsiniz. Kapıkırı Köyü’ndeki Heraklia Antik Kenti’ni de ziyaret etmeden dönmeyin.









Tam bir yalnızlık : Sazak Koyu - Adrasan - Antalya

Amatör kampçılar biraz zorlanabilir ama burası tam bir izolasyon adresi... Yeşille mavinin birleştiği koyda denizin berraklığı karşısında şaşıracaksınız. Herhangi bir tesis yok, yiyecek-içeceğinizi yanınızda götürmelisiniz. Antalya şehir merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Adrasan’dan yürüyerek yarım saat. Aracınız varsa zorluk çekmezsiniz. Koyda kamp yapmak ücretsiz.

Yolu güzel, köyü güzel: Hacıllı Şelalesi

İstanbul’a 90 kilometre uzaklıkta. Şile otobanından ayrıldıktan sonra 30 kilometre gayet iyi durumdaki köy yollarından ilerleyeceksiniz. Hacıllı Köyü’ne vardıktan sonra ister şelale tarafında ister daha az insanın olduğu yerlerde kamp atabilirsiniz. Önce keşif yapın, şelaleyi görün. Dere yürüyüşü ya da kaya tırmanışına uygun. Tuvalet ve su yok. Tedarikli gitmeniz gerek.

Tırmanmayı sevenlere: Kanara Kayalıkları

İstanbul çıkışta navigasyon iki ayrı yol çiziyor. Biri Çatalca, diğeri Durusu Tayakadın üzerinden. Trafiğe takılmadan gitmek isteyenler ikinciyi seçmeli. Kayalıkların yakınında aracınızı bırakıp aşağıya biraz yürümeniz gerekiyor. Su ve yiyeceğinizi yanınıza alın. İsteyenler, araçların bırakıldığı yerdeki restorandan faydalanabilir. Tırmanış da yapılan bölge ilk kamp deneyimi için zorlu bir alan.