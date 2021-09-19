Sonbahar tatili için şıklık tüyoları
Bugünlerde tatile gidecekler, belirsiz hava şartlarına karşı hazırlıklı olmalı ve buna uygun bir valiz yapmalı. 2021’in favori modellerinden yola çıkarak hem şık hem de kullanışlı bir sonbahar çantası önerileri hazırladık. Akşam serinliği için kapüşonlu bir sweatshirt ve sarı yazı kaçırmamak için mayonuzu almayı unutmayın!
Yazdan kalma elbise
En sevdiğiniz yaz elbisesi mutlaka yanınızda olsun. Zira bu elbiseler, bir ceket ya da kazak eklenerek kolayca soğuyan havaya da uyarlanabilir. Zevkinize ve tarzınıza göre, çiçekli ya da düz bir elbise tercih edebilirsiniz.
The Latest Thing,
395 lira
Kurtarıcı merserize
Sonbaharın kurtarıcılarından biri, merserize beyaz kazaklar. Hem şıklığı garanti ediyor hem her şeye uyum sağlıyor. İster elbiselerinizin ister şortlarınızın üstüne giyebilir, hatta bikiniyle plajda da kullanabilirsiniz.
Zara,
300 lira
Serin akşamlar için...
Stil sahibi bir trençkot, sonbahar görünümlerinin demirbaşlarından biridir. Özellikle açık havada oturulan sonbahar akşamlarında üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz.
Faund,
849 lira
Her mevsim hasır çanta
Jüt ya da hasır çantaları sadece yazın kullananlardansanız, sonbahar stillerinizde de yer vermenizi öneririm. Zira gömlek, denim ve trençkotlarla yapılmış en tanıdık sonbahar tarzları, hasır çantalarla daha güzel.
H&M,
149 lira
Takımsız olmaz diyenlere
Sportif ceket ve etek takımlar sonbahara çok yakışıyor ve kolayca hem gece hem gündüz görünümlerine uyarlanabiliyor. Şık bir stil için, içine büstiyer giyin ve gösterişli takılarla eşleştirin.
Labarin Studio,
üst 240 lira, alt 160 lira
Hem mayo hem bluz
Mayosuz çanta olmaz. Seçtiğimiz bu modeli, akşam stillerinizde denim pantolon ve ince bir ceketle eşleştirerek bluz niyetine de kullanabilirsiniz. Penti, 90 lira Popüler ve sade Sezonun en popülerlerinden büyük beden poplin gömlekleri hem farklı parçalarla eşleştirmek çok kolay hem de birçok farklı ortama ve hava durumuna uyum sağlayabiliyor. Sonbahar valizinizde de mutlaka olsun.
Defacto,
120 lira
Stil ikonları çok seviyor
Farklı hava şartlarında kullanılabilecek kep şapkalar oldukça gözde ve her görünüme anında stil sahibi bir tarz kazandırıyor. New Era’nın şapkalarıysa stil ikonları ve influencer’lar arasında çok seviliyor.
New Era,
349 lira
Her şeyin altına
Şortlarla, en gündelik kıyafetlerle ve şık elbiselerle dahi giyebilirsiniz. Renk tercihiniyse yanınıza aldığınız diğer kıyafetlerle uyumuna ve zevkinize göre yapabilirsiniz.
Converse,
649 lira
Kolejli sweatshirt’ler
Bu sene üniversite amblemlerinin olduğu sweatshirt’ler çok moda. Bu modaya uyum sağlamak içinse önde yazan okullarda okumanız gerekmiyor. Farklı markalarda birçok alternatif bulabilirsiniz.
Pull&Bear,
300 lira