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Sonbahar tatili için şıklık tüyoları
Seyahat
Neslişah ŞATIROĞLU / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.09.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Sonbahar tatili için şıklık tüyoları

Bugünlerde tatile gidecekler, belirsiz hava şartlarına karşı hazırlıklı olmalı ve buna uygun bir valiz yapmalı. 2021’in favori modellerinden yola çıkarak hem şık hem de kullanışlı bir sonbahar çantası önerileri hazırladık. Akşam serinliği için kapüşonlu bir sweatshirt ve sarı yazı kaçırmamak için mayonuzu almayı unutmayın!

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Sonbahar tatili için şıklık tüyoları

Yazdan kalma elbise

En sevdiğiniz yaz elbisesi mutlaka yanınızda olsun. Zira bu elbiseler, bir ceket ya da kazak eklenerek kolayca soğuyan havaya da uyarlanabilir. Zevkinize ve tarzınıza göre, çiçekli ya da düz bir elbise tercih edebilirsiniz.
The Latest Thing,
395 lira
Sonbahar tatili için şıklık tüyoları

Kurtarıcı merserize

Sonbaharın kurtarıcılarından biri, merserize beyaz kazaklar. Hem şıklığı garanti ediyor hem her şeye uyum sağlıyor. İster elbiselerinizin ister şortlarınızın üstüne giyebilir, hatta bikiniyle plajda da kullanabilirsiniz.
Zara,
300 lira
Sonbahar tatili için şıklık tüyoları

Serin akşamlar için...

Stil sahibi bir trençkot, sonbahar görünümlerinin demirbaşlarından biridir. Özellikle açık havada oturulan sonbahar akşamlarında üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz.
Faund,
849 lira
Sonbahar tatili için şıklık tüyoları

Her mevsim hasır çanta

Jüt ya da hasır çantaları sadece yazın kullananlardansanız, sonbahar stillerinizde de yer vermenizi öneririm. Zira gömlek, denim ve trençkotlarla yapılmış en tanıdık sonbahar tarzları, hasır çantalarla daha güzel.
H&M,
149 lira
Sonbahar tatili için şıklık tüyoları

Takımsız olmaz diyenlere

Sportif ceket ve etek takımlar sonbahara çok yakışıyor ve kolayca hem gece hem gündüz görünümlerine uyarlanabiliyor. Şık bir stil için, içine büstiyer giyin ve gösterişli takılarla eşleştirin.
Labarin Studio,
üst 240 lira, alt 160 lira
Sonbahar tatili için şıklık tüyoları

Hem mayo hem bluz

Mayosuz çanta olmaz. Seçtiğimiz bu modeli, akşam stillerinizde denim pantolon ve ince bir ceketle eşleştirerek bluz niyetine de kullanabilirsiniz. Penti, 90 lira Popüler ve sade Sezonun en popülerlerinden büyük beden poplin gömlekleri hem farklı parçalarla eşleştirmek çok kolay hem de birçok farklı ortama ve hava durumuna uyum sağlayabiliyor. Sonbahar valizinizde de mutlaka olsun.
Defacto,
120 lira
Sonbahar tatili için şıklık tüyoları


Stil ikonları çok seviyor

Farklı hava şartlarında kullanılabilecek kep şapkalar oldukça gözde ve her görünüme anında stil sahibi bir tarz kazandırıyor. New Era’nın şapkalarıysa stil ikonları ve influencer’lar arasında çok seviliyor.
New Era,
349 lira

Sonbahar tatili için şıklık tüyoları


Her şeyin altına

Şortlarla, en gündelik kıyafetlerle ve şık elbiselerle dahi giyebilirsiniz. Renk tercihiniyse yanınıza aldığınız diğer kıyafetlerle uyumuna ve zevkinize göre yapabilirsiniz.
Converse,
649 lira
Sonbahar tatili için şıklık tüyoları

Kolejli sweatshirt’ler

Bu sene üniversite amblemlerinin olduğu sweatshirt’ler çok moda. Bu modaya uyum sağlamak içinse önde yazan okullarda okumanız gerekmiyor. Farklı markalarda birçok alternatif bulabilirsiniz.
Pull&Bear,
300 lira

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