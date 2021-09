Sonbahar tatili için şıklık tüyoları

Yazdan kalma elbise



En sevdiğiniz yaz elbisesi mutlaka yanınızda olsun. Zira bu elbiseler, bir ceket ya da kazak eklenerek kolayca soğuyan havaya da uyarlanabilir. Zevkinize ve tarzınıza göre, çiçekli ya da düz bir elbise tercih edebilirsiniz.

The Latest Thing,

395 lira



Kurtarıcı merserize



Sonbaharın kurtarıcılarından biri, merserize beyaz kazaklar. Hem şıklığı garanti ediyor hem her şeye uyum sağlıyor. İster elbiselerinizin ister şortlarınızın üstüne giyebilir, hatta bikiniyle plajda da kullanabilirsiniz.

Zara,

300 lira



Serin akşamlar için...



Stil sahibi bir trençkot, sonbahar görünümlerinin demirbaşlarından biridir. Özellikle açık havada oturulan sonbahar akşamlarında üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz.

Faund,

849 lira



Her mevsim hasır çanta



Jüt ya da hasır çantaları sadece yazın kullananlardansanız, sonbahar stillerinizde de yer vermenizi öneririm. Zira gömlek, denim ve trençkotlarla yapılmış en tanıdık sonbahar tarzları, hasır çantalarla daha güzel.

H&M,

149 lira



Takımsız olmaz diyenlere



Sportif ceket ve etek takımlar sonbahara çok yakışıyor ve kolayca hem gece hem gündüz görünümlerine uyarlanabiliyor. Şık bir stil için, içine büstiyer giyin ve gösterişli takılarla eşleştirin.

Labarin Studio,

üst 240 lira, alt 160 lira



Hem mayo hem bluz



Mayosuz çanta olmaz. Seçtiğimiz bu modeli, akşam stillerinizde denim pantolon ve ince bir ceketle eşleştirerek bluz niyetine de kullanabilirsiniz. Penti, 90 lira Popüler ve sade Sezonun en popülerlerinden büyük beden poplin gömlekleri hem farklı parçalarla eşleştirmek çok kolay hem de birçok farklı ortama ve hava durumuna uyum sağlayabiliyor. Sonbahar valizinizde de mutlaka olsun.

Defacto,

120 lira





Stil ikonları çok seviyor



Farklı hava şartlarında kullanılabilecek kep şapkalar oldukça gözde ve her görünüme anında stil sahibi bir tarz kazandırıyor. New Era’nın şapkalarıysa stil ikonları ve influencer’lar arasında çok seviliyor.

New Era,

349 lira







Her şeyin altına



Şortlarla, en gündelik kıyafetlerle ve şık elbiselerle dahi giyebilirsiniz. Renk tercihiniyse yanınıza aldığınız diğer kıyafetlerle uyumuna ve zevkinize göre yapabilirsiniz.

Converse,

649 lira



Kolejli sweatshirt’ler



Bu sene üniversite amblemlerinin olduğu sweatshirt’ler çok moda. Bu modaya uyum sağlamak içinse önde yazan okullarda okumanız gerekmiyor. Farklı markalarda birçok alternatif bulabilirsiniz.

Pull&Bear,

300 lira