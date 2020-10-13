Sonbahar renkleriyle Safranbolu

‘Korumanın başkenti’, ‘Osmanlı'nın parmak izi’, ‘En iyi korunan 20 kent’ ve ‘Açık hava müzesi’ gibi unvanları sahibi olan Safranbolu'da, gezilmesi gereken yerlerin başında, Safranbolu Kent Müzesi geliyor. Eskiden Hükümet Konağı olarak kullanılan bu güzel bina, bir yangın sonucu zarar gördükten sonra müze olarak ziyarete açılmış.



Kent müzesinin hemen yanında Tarihi Saat Kulesi bulunuyor. Kuleye çıkmak mümkün... İpekyolu’nun önemli kervansaraylarından biri olan Tarihi Cinci Hanı’nı, Safranbolu eski çarşı içinde bulabilirsiniz. İki katlı bu han, restore edilerek tekrar hizmete açılmış.



Eski Safranbolu evlerini şöyle tepeden görmek isterseniz, Hıdırlık Tepesi’ne çıkmanızı mutlaka öneririz, eşsiz manzaraya hayran kalacaksınız. Burası kışın karlar altında da harika manzara sunuyor. Ayrıca Türkiye’nin en güzel kanyonlarından biri olan Tokatlı Kanyonu ve üzerine kurulmuş ve camdan yapılmış Kristal Teras mutlaka görmeniz gereken yerler arasında. Kanyona girmeden önce Tokatlı Kanyonu'na 100 metre mesafedeki İncekaya Su Kemeri’ni de mutlaka görün. Kemerin altından Tokatlı Deresi akıyor ve dere boyunca uzanan yürüyüş parkuru bu kanyonun en keyifli rotası.









Nerede kalınır?

‘Eski Safranbolu’ olarak adlandırılan bölgede birden çok pansiyon ve butik otel bulunuyor. Çoğu eski Safranbolu konaklarını restore ederek kullanıma açmışlar. Size iki yerden bahsedeceğiz. İlki eski Safranbolu bölgesinde yer alan Gül Evi. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız, içeri girdiğiniz anda sanki bir başka bir boyuta geçiyorsunuz. Kocaman bahçesi, çalan enfes müzikleri, huzurla yayılabileceğiniz sedirleri kendine hayran bırakıyor. Bir diğer yerse, Gökçüoğlu Konağı ve içinde yer alan Marmelat Cafe… 1896 yılında yapılmış Gökçüoğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılan bu konak, tarihi dokusu bozulmadan restore edilmiş. Gün boyu keyifle dinleneceğiniz nefis de bir bahçesi var.