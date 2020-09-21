Sonbahar kampı yapacaklar dikkat! İşte olmazsa olmazlar...

İyi bir kıyafet seçimi

Su geçirmez bir mont ve yine suya dayanıklı bir ayakkabı en temel ihtiyaçlarınız. Mont kalınlığı 3-4 derece soğuklara kadar dayanıklı türden olursa soğuk korkulu rüyanız olmaz. Hatta gece için su geçirmez kar pantolonu türü bir ürün de bulundurursanız ateş başından uzaklaşsanız dahi üşümeniz en aza iner.



Çadır ve tulumlara dikkat

Çadırınız yağmur yağmayacak olsa bile su geçirmez özellikte olursa gece yağacak çiğ sizi en az etkiler. Ama bundan da önemlisi iyi bir uyku tulumu. Konfor derecesi en kötü 7-8 dereceye dayanabilen, ekstrem için de eksili derece kadar dayanıklı bir tulum sizi oldukça sıcak hissettirir. Tulum içine ise çok kalın kıyafetlerle girmemeye özen gösterin, bu sefer de sıcak sizi bunaltır. Şişme yatak veya çok ince olmayan bir mat da yanınızda olursa konforunuz artacak ve yerden gelecek soğuğu en aza hissedilir hale getirir.









Ateş yakmak çok kolay olmayacak

Kuru odun bulmanın güç olacağını düşünerek yanınıza tutuşturucu jel, çıra ve kağıt parçaları alırsanız rahatlıkla malzemeleri ateşleyebilirsiniz. Ateş yakmadan evvel çevredeki taşlardan minik bir duvar örerseniz çevreye ateş sıçramasını ve doğa için tehlike oluşturmasını önlemiş olursunuz.



Yeme içme



Olanakları olan bir tesiste kamp yapacaksanız dahi yeterince yiyecek yanınızda bulundurmanız kamp keyfinizi artırır. Kamp ateşinin közlerinden faydalanarak yapabileceğiniz ızgara malzemeleri, közleyebileceğiniz sebzeler en pratik çözümlerdir. Ayrıca ateşten kolaylıkla elde edeceğiniz sıcak su da çay, kahve isteğinize en iyi yöntemdir. Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız da hazır sandviçler ya da paketli gıdalar kurtarıcınız olur.









Bunları es geçmeyin



Her ne kadar kamp ateşi çevreyi aydınlatacak olsa da bir fener mutlaka çantanızda olmalı, bunun için kafa fenerini tercih ederseniz ışık kaynağınızı şapka gibi giyip diğer işlerinizi de rahatlıkla halledebilirsiniz. Özellikle çadır içinde fenere ihtiyacınız çok olur. Küçük bir ilaç ve acil durum çantası da yine faydalı olacak malzemelerden.

