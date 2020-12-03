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Sonbahar güzelliği simetrik yapılarla kuş bakışı başka güzel
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Sonbahar güzelliği simetrik yapılarla kuş bakışı başka güzel

Van’ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde sonbahar simetrik yapılar arasında sararan ağaçlarla kuş bakışı başka bir güzel.

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Trabzon’un Çaykara ilçesinden 55 yıl önce heyelan nedeniyle Van’ın Özalp ilçesindeki Emek ve Dönerdere mahallelerine göçen Karadenizliler, yöre halkıyla yıllardır huzur içerisinde yaşıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Karadenizli aileler, yarım asırdır yerleştikleri topraklar ikinci memleket oldu.

Sonbahar güzelliği simetrik yapılarla kuş bakışı başka güzel



1965 yılında simetrik olarak yapılan evler, geçen 55 yıl içerisinde mahalle sakinleri, evlerinin bitişiğine yaptıkları yapılarla ana binaların güzelliğini bozmadı. Ağaçlar yaprakları, simetrik yapıların arasında kahverengi ve sarının farklı tonlarına bürünmesiyle kuş bakışı ayrı bir güzelliğe büründü. Mahalle sakinlerinden Mehmet Nazım Baltacı, “Aile büyüklerimiziz bize bıraktığı mirası bozmadan bu güne getirdik. Yetiştirdiğimiz ağaçların sonbaharla birlikte sararamaya başlamasıyla mahallemize ayrı bir güzellik katıyor” dedi.

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