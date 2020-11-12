MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSonbahar Bitlis'te farklı güzellikler ortaya çıkardı
GeriSeyahat Sonbahar Bitlis'te farklı güzellikler ortaya çıkardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Sonbahar Bitlis'te farklı güzellikler ortaya çıkardı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Sonbahar Bitlis'te farklı güzellikler ortaya çıkardı

Sonbahar mevsimi her yerde olduğu gibi Bitlis ve köylerinde de birbirinden güzel manzaralar sunuyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Özellikle ormanlık alanlarda ve köylerdeki manzaralar kartpostallık görüntüler oluştururken, sonbaharın gelişiyle birlikte yaprakları sararan ağaçlar ise ayrı bir güzellik sunuyor. Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı köyü, sonbaharın son günlerinde doğası, ağaçları ve akan deresi ile ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Sonbahar Bitliste farklı güzellikler ortaya çıkardı


Kentteki gazeteci ve fotoğrafçılar, sararan yapraklar ve akan derelerin oluşturduğu doğal kartpostallık görüntüleri arşivlerine katmak için köy köy geziyor. Köydeki vatandaşlar ise yaklaşık 6-7 ay kar altında kalacak köylerinde kışa hazırlık yapıyorlar.

Değirmenaltı köyünde manzara fotoğrafları çeken gazeteci Özcan Çiriş, “Sonbahar aylarına girdiğimiz bugünlerde Bitlis doğası adeta kendini kışa hazırlıyor. Uzun zamandan beridir güzel havayı görmeyen Bitlis’te yapraklar sapsarı, bizlerde bunları görüntülemek için bu köyümüze geldik. Bitlis’in her tarafında hemen hemen aynı manzara var” dedi.
Sonbahar Bitliste farklı güzellikler ortaya çıkardı


Ulusal bir haber ajansında muhabirlik yapan Şükrü Tontaş ise Bitlis’te muazzam bir sonbahar manzarası olduğunu belirterek, “Bitlis kışa hazırlanıyor. Bundan sonra çetin ve uzun geçen bir kış sezonumuz olacak. En az 6-7 ay kadar Bitlis karın altında kalacak. Dolayısıyla sonbaharın son günlerine girdiğimiz bugünlerde gerçekten de doğa renk cümbüşüne bürünmüş durumda. Bizlerde fotoğrafçılar ve haberciler olarak bu güzelliği görüntüleyip takipçilerimizle paylaşmak istedik. Bütün insanları Bitlis’in tarihine ve doğal güzelliğini görmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle