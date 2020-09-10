Somuncu Baba Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Somuncu Baba Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

Somuncu Baba Dini ilim ile alakalı onay alarak, hak yolu göstermek üzere vazifesi olan Anadolu’ya gider ve Bursa iline yerleşir. Çilehanesinin yanına ekmek fırını yaptırır. Burada somun pişirmek suretiyle sokak sokak dolaşıp ‘somunlar, müminler’ diyerek insanlara ekmek dağıtır. Somun dağıtması nedeni ile Şeyh Hamid-i Veli ismi halk arasında ‘Somuncu Baba’ olarak anılır.

Somuncu Baba Türbesi Nerede ve Hangi İldedir?

Malatya’nın Darende ilçesi zaviye mahallesinde yer alan Somuncu Baba Türbesinin 1686 yılında yapıldığı düşünülmektedir. Caminin orta yerinde olan türbe ve balıklı göl bir arada görülebilmektedir. Cumhuriyet devri ahşap işçiliğinin muhteşem örneklerinden bir sanduka ile muhafaza edilen Şeyh Hamiti Veli zaviyesinin camisi yıkılınca yerine taş ve ahşap malzemeden bugünkü cami inşaatı gerçekleştirilmiştir. Türbe içerisinde taş mimari ile işlenmiş kabirler yer alır. Caminin güneyinde bir kütüphane bodrum katında ise Somuncu Baba Müzesi Yer almaktadır.

Somuncu Baba Türbesi Ziyaret Günleri ve Saatleri?

Türbe ve hazire bölümü başta olmak üzere; ek cami, yeni cami, kütüphane, müze, balıklı havuzu ve avlusu ile Külliye her sene binlerce misafiri ağırlamaktadır. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanabildiği ve huzur dolu vakitler geçirebilecekleri sosyal alanlarda inşa edilen Somuncu Baba Türbesi ziyaret saatlerinde herhangi bir sınırlama bulunmadığı için dilediğiniz vakit ziyaret gerçekleştirebilmektesiniz.

Somuncu Baba Türbesi Hakkında Bilgi

Külliye’de Şeyh Hamidi Veli hazretleri ve oğlunun kabirleri bulunur. Külliye Somuncu Baba zamanında halvethane olarak kullanılmıştır. 2000’li yıllarda yapılan restorasyon sonrası son halini almıştır.

Somuncu baba türbesinde bir sır bulunur ki bu da “7” rakamıdır. Kubbe üzeri 7’gen piramit çatı ile örtülü; 1 doğu 1 batı ve iki de kıbleye açılan pencereye ek, kubbe kasnağından 7 yüzeyinde şevli pencere vardır. Yedigen kasnak tromplarla birlikte kubbeyi taşımaktadır. Somuncu baba bursa ulu cami minberinde ‘Fatiha’ suresini 7 ayrı yorumla açıklamış olduğu için 7 rakamında bir sır olduğu düşünülmektedir. Verilen örneklerde ise; dünyanın 7 günde yaratılması, göğün ve yerin 7 kat oluşu, haftanın yedi günü gösterilmektedir.

Türbenin arka kısmında içerisinde çıkan memba suyu, camide bulunan kayanın oyulması ve bir kanal yardımıyla kapının girişinin sağına yine 7 adet doğal şadırval ile aktarılmaktadır. Estetik açıdan oldukça ilgi çekici bir görünüm sağlanmıştır. Somuncu babanın sırrı 7 rakamında saklıdır. Bunu bilen bilmeyen pek çok ziyaretçi yılın her günü ve saatinde ziyaret için Malatya Darende’nin yolunu tutmaktadır.

Minber üzerinde bulunan “Lihye-i Saadet”; Mehmet İzzet paşa tarafından hediye edilen iki Sakal-ı Şeriften bir tanesi olmakla beraber İstanbul’dan gönderilmiştir. Tarih boyunca özenle saklanmış kutsal emaneti görmek için mübarek gece ve bayramlarda ziyarete açılmaktadır. Ayrıca somuncu baba türbesini ziyaret etmek amacıyla ülkenin dört bir yanından dini bayramlar olsun, mübarek geceler olsun ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Somuncu Baba Türbesi Kim Tarafından Yapıldı ve Yaptırıldı?

Somuncu Baba Türbesine ait olan türbe bölümü Yıldırım Beyazıt dönemi eserleri arasında yerini alan huzur dolu mekanlardan bir tanesidir. Osmanlı Padişah fermanları, cehari yari güziyn levlaharı, ceviz ağacı oyma işçiliği ile yapılan minberi, kandil ve avizeler huzuru tetikleyici niteliktedir.