Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Nerede? Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Vişegrad'da yer alıyor.

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Hakkında Bilgi

Mimar Sinan tarafından 1577 yılında, Drina Irmağı üstüne yapılmıştır. Mimar Sinan bu köprüyü Sokullu Mehmet Paşa adına yapmıştır. 11 gözlü olmasıyla dikkat çeken farklı bir köprü çeşididir. Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Bosna Hersek'in doğu tarafında bulunuyor.

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Nerede?

Mimar Sinan tarafından yapılan Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Bosna Hersek ülkesinde bulunuyor. 1577 yılında Drina ırmağı üzerine kurulmuştur. Turistlik bir bölge olarak ziyaret edilen köprüler arasında yer alıyor. Son derece özel yapımıyla herkesin ilgisini çekiyor. Şık bir tasarıma sahip köprü, kültürel bir miras olarak görülüyor.

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Nasıl Gidilir?

Sokullu Mehmet Paşa köprüsüne gitmek isteyen kişiler bu konuda araştırma yapıyor. Tarihi yapılara ilgisi olan kişiler, bu köprüyü ziyaret etmek istiyor. Sokullu Mehmet Paşa köprüsüne ulaşmak için bazı yollar bulunuyor. Köprüye ulaşmak için öncelikle Bosna Hersek ülkesine gidilmelidir. Bosna Herkes'in doğusunda yer alan bir bölgededir. Vişegrad'a özel araçla gidilebilir.

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Tarihi

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'nün bulunduğu Vişegrad, Osmanlı döneminde İstanbul'dan Saraybosna'ya gidilmesi için çok önemli bir noktadır. Devletin özel ilgisini çekerek özel bir hale getirilmiştir ve Osmanlı değerlerini taşıyan bir yapıdır. Sokullu Mehmet Paşa bu köprü haricinde birçok yapı yaptırdı. Bu yapılar arasında yer alan yapılar;

- Han

- Hamam

- İmaret

- Cami

- Dükkan

Osmanlı döneminde köprü üzerine bir kulübe yaptırılmıştır. Bu kulübe içerisinde bir nöbetçi bulunduruluyordu. Nöbetçi köprü geçiş güvenliği ve gümrük işlemlerini sağlıyordu.

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Hikayesi

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Osmanlı döneminde çok değerli bir köprüdür. Mimar Sinan tarafından, Sokullu Mehmet Paşa adına yaptırılmıştır. İstanbul'dan Saraybosna'ya kolay bir şekilde ulaşmak için bu köprüye ihtiyaç duyulmuştur ve bu dönemde çok fazla kullanılmıştır. Köprü günümüze kadar gelerek kültürel bir miras olmuştur. Köprü 2003 yılında araç trafiğine kapatılmıştır. 2004 yılında hasar tespit çalışmaları yapılarak, yenilenme işlemleri için karar verildi.

Köprü 2007 yılında UNESCO Dünya Miras listesine dahil edilmiştir. 2004 yılında planlanan yenilenme işlemleri 2007 yılında başlamıştır. Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'nde 12 adet kemer bulunuyor. Nehir üzerinde bulunan bu köprünün uzunluğu, 179 m'dir.

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Özellikleri

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'nün birçok öne çıkartılan özelliği bulunuyor. Özellikle Osman Dönemi'ne ait olması en belirgin özelliğidir. Köprü, bir geçiş yolu olması için Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Köprünün serbest olarak genişliği 6m ve korkuluklarla beraber 7.20 m'dir.

İkinci dünya savaşında 1943 yılında, Almanya tarafından bombalanmış bir köprüdür. Bombalamadan sonra köprü ayakları büyük hasar aldı. Köprüde hasar gören kısımlar çeliklerle güçlendirilerek tekrar yapıldı. 1952 yılında köprünün tadilat işlemleri bitirilmiştir. Yenilenen köprü ayakları betonarme olarak yapılmıştır. 1951 yılında Bosna-Hersek ülkesi köprüyü koruma altına almıştır.

Mimar Sinan, bu köprüyü farklı kemer modelleriyle tasarlamıştır. Köprünün her bölümünde farklı kemer modeli bulunuyor. Mimar Sinan, köprüyü en kullanışlı şekilde tasarlayarak yapılmasını sağlamıştır. 2007-2008 yılında tekrar hasar çalışmaları yapılmıştır. Bu tadilat işlemleri Cemal Biyediç Üniversitesi tarafından yapılarak, hasar çalışmaları tamamlanmıştır.