Söğüt Nerede? Söğüt'e Nasıl Gidilir? Söğüt Gezilecek Yerler

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yer olan Söğüt ilçesi, Selçuklu komutanı olan Ertuğrul Gazi’nin İznik İmparatorluğu’ndan aldığı bir bölgedir. Kurtuluş Savaşı döneminde 3 kere Yunan işgaline maruz kalmış olan Söğüt, 6 Eylül 1922 tarihinde işgalden yanmış bir halde kurtulmuştur.

Söğüt Nerede?

Söğüt, Bilecik ilinin bir ilçesidir. Ülkemizin kuzeybatı yönünde yer alan ilçenin kuzeyinde Gölpazarı, kuzeydoğu yönünde İnhisar ilçesi, güney yönünde Eskişehir, güneybatı yönünde Bozüyük bulunmakta, batı yönünde ise merkez ilçeyle komşu konumundadır. Bilecik ilinin merkezine 31 kilometre, ekonomik açıdan bağlı olduğu şehir olan Eskişehir’e ise 52 km mesafede bulunmaktadır.

Söğüt’e Nasıl Gidilir?

Bilecik Söğüt’e, Türkiye’nin her bölgesinden karayoluyla ulaşım kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bilecik iline geldikten sonra, Eskişehir-Bozüyük yolunun üstünde Söğüt ilçesine giden çevreyolunu takip ederek, ilçeye ulaşabilirsiniz.

Söğüt Gezilecek Yerler

Tarihten izler bulabileceğiniz Bilecik’in Söğüt ilçesinde, gezilip görülmesi gereken pek çok yer bulunmaktadır. Söğüt, tarihten kalan zengin bir mirasa sahiptir. Söğüt’ün hem ilçe merkezinde, hem de çevresinde pek çok tarihi yapı görebilirsiniz. Söğüt’e gittiğinizde mutlaka gezmeniz gereken yerleri şu şekilde sıralayabiliriz:

- Ertuğrul Gazi Türbesi

- Çelebi Sultan Mehmet Camii

- Hamidiye Camii

- Hamidiye İdadisi

- Yetimler Yurdu

- Söğüt Etnografya Müzesi

Söğüt ilçesinin geçmiş dönemlerine tanıklık yapmış olan bu yapıların sayesinde, adeta tarihe bir yolculuk yapmış olacaksınız. Oldukça sakin olan Söğüt ilçesinin, merkezinde yer alan tarihi yapıları gezip, daha sonra civardaki mahalleleri ve köyleri de gezebilirsiniz.

Ayrıca Söğüt ilçesinde, her sene Eylül ayı ikinci haftasında düzenlenmekte olan, Ertuğrul Gazi şenliklerine de katılabilirsiniz. Bu festivalde, folklor gösterileri, cirit oyunları, film gösterimleri, mehteran konserleri gibi bolca etkinlik yer almaktadır. Eğer ki bu tarihlerde Söğüt ilçesinde olursanız, mutlaka bu etkinliklere katılmalısınız.

Söğüt Tarihi Yerler

Oldukça şirin bir ilçe olan Söğüt’te birçok tarihi esere rastlayabileceğiniz yerler yer almaktadır. Söğüt ilçesindeki görmeniz gereken tarihi yerleri şöyle sıralayabiliriz:

- Kaymakam Çeşmesi: Dört bir yanı çiniler ile kaplı olan Kaymakam Çeşmesi, Sultan Reşat dönemi içinde ilçe kaymakamı olan Sait Bey tarafınca yaptırılmıştır. Söğüt ilçesinin merkezinde yer almaktadır.

- Kuyulu Mescit: Adını bahçesinde bulunan su kuyusundan almış olan yapı, Ertuğrul Gazi döneminde yaptırılmıştır. Günümüze kadar birçok kez onarımı yapılmış olan Kuyulu Mescit, ufak bir ibadethanedir.

- Söğüt Etnografya Müzesi: 1990 senesinde ziyarete açılmış olan müze içerisinde, etnografik eserlerle, Söğüt ilçesi ve çevresinde yer alan arkeolojik eserler sergileniyor.

Söğüt’ te Neler Yapılır?

Tarih kokan Söğüt ilçesinde yapılacak birçok şey bulabilirsiniz. İlçede yapabileceğiniz şeyleri şu şekilde maddeleyebiliriz:

- Sakarya Irmağı’nın güney yönünde bulunan, çevresi tepeler ile çevrili, oldukça dar ve derin olan Söğüt Deresi’ni görebilirsiniz.

- Söğüt ilçesine giriş esnasında, mermer madenleri dikkat çekicidir. Burada ayrıca seramik üretimi de yapılmakta olup, bu bölgenin geçmiş dönemlerde ipekçilikte de oldukça iddialı olduğu söylenmektedir.

- Söğüt ilçesinden Bilecik’e gider iken, yolun sağındaki bir tepede Dursun Fakih hazretleri türbesi yer almaktadır. Burada Ertuğrul Gazi, Şeyh Edebali Hazretleri ve Dursun Fakih türbelerinin üçü de birbirini görebilecek biçimde defnedilmiştir. Siz de bu türbeleri ziyaret edebilirsiniz.