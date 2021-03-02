Soğuksu Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Soğuksu Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Soğuksu milli parkı, İç Anadolu bölgesinde yer almakta olan ve özellikle Ankara da yaşayan kişilerin şehirden uzaklaşarak kafalarını dinlemek istedikleri zaman tercih ettikleri bir yer olarak ifade edilebilir. Doğayla iç içe olmak için gidebileceğiniz en güzel yerlerden birisidir.

Soğuksu Milli Parkı Hakkında Bilgi

Soğuksu milli parkı, içerisinde bir sürü çam ağacı ile adete bir orman niteliğinde gösterilebilir. Aynı zamanda barındırdığı canlı çeşitliliği yönünden de oldukça geniştir. 1959 yılından itibaren ise milli park olma özelliğine sahiptir. İçerisinde bulundurduğu canlı türleri ile de dikkatleri çekmektedir. Aynı zamanda kaplıca bölgelerinin fazla olması sebebiyle de oldukça fazla kişi tarafından tercih edilmektedir.

Soğuksu Milli Parkı Nerede?

Soğuksu milli parkı, İç Anadolu bölgesinde yer almakta olan Ankara şehrinde yer almaktadır. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer almakta olan Soğuksu milli parkı şehirden uzakta ve doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen kişilerin tercih edebileceği bir yer olarak ifade edilebilir. Üstelik sadece piknik yapmak için bile gidenlerin pişman olmayacağı güzellikte bir yerdir.

Soğuksu Milli Parkına Nasıl Gidilir?

Soğuksu milli parkına gitmek isteyen kişiler öncelikli olarak nasıl gidecekleri hakkında bilgi edinmek isteyebilir. Soğuksu milli parkına kendi aracınızı kullanarak oldukça kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda tur otobüsleri ile de gitmeyi tercih edebilirsiniz.

Şehir merkezinden kalkacak olan şehir otobüsleri ile de Soğuksu milli parkına ulaşım sağlanmaktadır. 527 numaralı otobüse binerek siz de mesire yerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Soğuksu Milli Parkı Konaklama ve Kamp Bilgisi

Soğuksu milli parkı doğa ile iç içe vakit geçirmeniz için tercih edebileceğiniz son derece uygun bir yerdir. Günübirlik olarak giderek piknik yapabileceğiniz gibi aynı gün içerisinde dönmek yerine konaklamayı da tercih edebilirsiniz. Soğuksu milli parkında konaklamak isteyen kişiler için kamp yapma imkanı da bulunmaktadır. Doğanın içerisinde bulunan milli park kamp yapmak isteyen kişiler için oldukça uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda bir çok otel ve pansiyonda da konaklama imkanı bulabilirsiniz.

Soğuksu Milli Parkı Giriş Ücreti

Soğuksu milli parkına giriş için kişilerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Milli parkın girişleri ücretsizdir. Ancak otobüs ile yapılacak olan toplu girişler için ücret talep edilmektedir.

Soğuksu Milli Parkı Özellikleri