Soğuk kıştan önce son çıkış...

Saffet Emre Tonguç/Hürriyet Seyahat yazarı

Yaza romantik veda

FARALYA



Faralya hem havası hem de dokusuyla Amalfi sahillerini hatırlatır bana. Time dergisi tarafından ‘Türkiye’deki 6 saklı cennet’ arasında gösterilen Faralya’da Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu ışıltılı sularıyla en sevdiğim noktalar. Perdue, Nautical ve Kabak Dome doğayla bir olmanın tadına varacağınız konaklama adresleri. Kabak Plajı’nın yanı başındaki, değerli yönetmen Ertem Eğilmez’in oğlu ve Arzu Film’in sahibi Ferdi Eğilmez tarafından kurulan La Boheme Kabak ise 10 dönüm arazi içinde, hepsi deniz manzaralı sedir bungalovlarla hizmet veriyor. Özel plajı ve deniz ürünleri ağırlıklı restoranı da burayı özel kılan unsurlardan. La Boheme Kabak’ta Rodos Adası manzarasının eşlik ettiği sessiz bir köşede Bali masajı yaptırabilir, havuzun tadını çıkarabilir veya dolunay akşamları canlı müzik eşliğinde bütün yorgunluğunuzu geride bırakabilirsiniz.



Burak Özberk/Gezgin

Çevresini dolaşın

BOLU



Bolu civarında hem kültürel hem de doğa aktiviteleri yapabilirsiniz. İstanbul yönünden giderken Göynük kasabasına mutlaka uğrayın. Fatih Sultan Mehmet’in hocası olan Akşemsettin’in türbesini, Romalılardan beri kullanılan hamamı ve istiklal zaferimizin anısına yapılmış Zafer Kulesi’ni görebilirsiniz. Ardından yine bir Osmanlı kasabası olan Mudurnu’yu gezmenizi öneririm. Yıldırım Beyazıt Hamamı ve camisi, bakırcılar ve eski çarşı, tarihi ahşap konaklar burada görecekleriniz arasında. Eğer Mudurnu’da konaklamak isterseniz tarihi ahşap Keyvanlar Konağı’nı tercih edebilirsiniz. Bolu’da konaklayacaksanız Gazelle Resorts & SPA’da hem kaplıca ve hamam keyfini yaşayabilir hem de Bolu’nun lezzetli mutfağını tadabilirsiniz. Doğa aktiviteleri olarak Yedigöller, Gölcük Gölü, Abant ve Göksu tabiat parklarında yürüyüş ve pikniği tavsiye ederim.



Serda Büyükkoyuncu/Seyahat yazarı

Palmiyelerin arasında...

SİDE



Tarihle günlük hayatın iç içe olduğu Side’yi yeniden keşfedin. Tarihi dokuya uygun düzenlenen çarşı, muhteşem antik tiyatro ve günbatımına bambaşka bir anlam katan tapınaklar burada geçireceğiniz zamanın en unutulmaz noktaları olacak. Azumare’de güneşi uğurlayıp hem yöresel hem uluslararası lezzetlerin harmanlandığı bir menü sunan Karma’da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Denize nazır konumu ve Akdeniz mutfağından lezzetleriyle Carpe Diem Restaurant da bir başka alternatif. Side’nin klasikleşen adreslerinden biri olan ve tamamen yenilenen Miramare Beach Hotel konaklamak için tercihim. Yaklaşık 1.000 palmiyenin olduğu açık alanlarında vakit geçirmek de deniz keyfi yapmak da çok güzel. Ana restorana ek olarak dünya mutfağından örnekler tadabileceğiniz farklı restoranları da var.



Nurgül Büyükkalay/Hürriyet Seyahat gezgini

Yürüyerek keşfedin

KAYAKÖY



Eski bir Rum köyü olan Kayaköy, bir tepenin yamaçlarını kaplayan yarı yıkılmış tarihi evleriyle Fethiye’nin az bilinen ama en büyülü noktalarından biri. Mistik atmosferiyle beraber şiirsel bir güzelliği var. Terk edilmiş evlerinin arasında dolaşırken etkilenmemek mümkün değil. Kayaköy Mezarları, Gemile Koyu ve Aya Nikola Adası ziyaretinize eklemeniz gereken yerlerden. Yürüyüş sevenler için Likya Yolu’ndan Ölüdeniz’e doğru yürümek bir diğer seçenek. Ayrıca köyde ATV safari yapmak popüler aktiviteler arasında. Kayaköy’de konaklama için önerim tarihi ve otantik ambiyansıyla bölgenin yenilerinden Ada Dreams History. Muhteşem bir manzarası var. Otel, 29 Ekim tatili için Şef Geovani’nin İtalyan mutfağından harika lezzetler sunacağı bir ‘long weekend’ etkinliği düzenliyor. Bölgenin harika lezzetleri için İncir Kayaköy’ü de mutlaka deneyin.



Bahar Gündoğdu/Hürriyet Seyahat yazarı

Dalış yapın

KAŞ

Kaş küçücük bir yer olmakla birlikte denizi, muhteşem sualtı dünyası, butik otelleri, kaliteli restoranları ve eğlenceli gece hayatıyla her zaman popüler. Sezon kapanmışken Kaputaş Plajı’nın tadını çıkarmanız harika bir deneyim olacak. Likya Yolu, Kaş’ın ardındaki dağlardan geçiyor. Oralara tırmanıp bu yolun bir kısmını yürüyebilirsiniz. Kaş’ın dağ köylerinde vakit geçirmek çok zevkli. Kekova’ya gidip Kaleköy ve batık şehirde tekne turuna çıkabilir, Demre’ye uzanıp antik şehirleri gezebilir, mavi yengeç yiyebilirsiniz. Kaş’ın en önemli aktivitelerinden biri de dalış yapmak. Size yardımcı olacak birçok dalış merkezi var. Uzun Çarşı’da ılık Akdeniz akşamlarının tadını çıkarıp barlar sokağının bol müzikli duraklarında eğlenebilirsiniz. Smiley’s Restoran’ın menüsüne bayılacaksınız. Alt katındaki eski sarnıcı görmeden dönmeyin.





Melih Uslu/Seyahat yazarı, FOOD and TRAVEL Türkiye dergisi yazıişleri müdürü

Antik şifa rotası

PAMUKKALE



Doğal termal otellerden birinde konaklayarak mitolojik hikâyelerin peşi sıra antik yollarda gezinebilir, travertenlerin muhteşem beyazlığında günbatımı izleme keyfi yaşayabilirsiniz. Üstelik Pamukkale-Hierapolis- Laodikeia rotasında tarihi yolculuk da cabası… Pamukkale UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde. Laodikeia ise Batı Anadolu’daki en eski yedi kiliseden birine ev sahipliği yapıyor. Burada süren kazı çalışmalarıyla Laodikeia’nın geçmişinin, MÖ 5.500’e kadar uzandığı görüldü. Ayrıca Laodikeia, bir Roma ya da Grek kenti değil, Anadolu insanının kurduğu bir şehir. Dönüşte Çardak Havalimanı’na gitmeden önce şehir merkezine uğrayarak Denizli kebabının tadına bakmanızı öneririm.



Mutlu Tönbekici/‘Küçük Oteller Kitabı’ yazarı

Çocuklu aileler için uygun

ESKİŞEHİR



Çocuklarla tatile çıkacaksanız Eskişehir mükemmel bir destinasyon. Çünkü hem büyükleri hem çocukları aynı anda tatmin eden bir şehir. Tarihi Odunpazarı Mahallesi’ni gezin… Türkiye’nin belki de en güzel restore edilip kullanılan yeri. Odunpazarı’ndayken mutlaka Modern Müze’ye gidin. İşinsanı Erol Tabanca’nın kurucusu olduğu müzede çok güzel ve etkileyici modern eserler sergileniyor. Yine Odunpazarı’nda Çağdaş Cam Müzesi’ni ve biraz ötedeki Atlıhan El Sanatları Çarşısı’nı gezin. İçinde masal şatosu, korsan gemisi ve hayvanat bahçesi olan Sazova Parkı’nda gününüz son derece eğlenceli geçecektir. Porsuk Çayı’nda, Venedik’e gitmeden gondol sefası bile yapabilirsiniz. Şehri bisikletle de dolaşabilirsiniz. Türkiye’nin ilk yerli arabası Devrim’in yapıldığı yer olan TÜLOMSAŞ’a uğrayın; arabanın hazin hikâyesine tanık olun.



Burcu Gürtürk Kadak/Hürriyet Seyahat gezgini

Balon turuna katılın

AFYON



Hem muhteşem güzellikteki Frig Vadisi’ni keşfetmek, hem vadide yeni başlayan balon turlarına katılmak hem de ruhunuzu ve bedeninizi sonbahara hazırlayabileceğiniz keyifli bir termal tatili yapmak isterseniz önerim Afyonkarahisar. Frig Vadisi ve Emre Gölü üzerinde uçuşlara başlayan balonlar, vadinin tarihi ve doğal güzelliklerini havadan görme imkânı sağlıyor. Tapınaklar, kaya anıtları, sunaklar, kaya mezarları ve şapeller ise vadide görebileceğiniz güzellikler. Üç günlük bu keyifli tatilinizde konforlu bir konaklama için ‘Dünyanın En Lüks Termal Oteli’ ödülüne sahip olan NG Afyon’u tercih edebilirsiniz. Otelde, 14 farklı havuz, Türk hamamı, sauna, buhar odası, macera duşları, buz çeşmesi, su kaydırakları gibi 7’den 70’e herkesin kendini özel ve rahat hissedeceği alanlar var. Sucuk ve kaymaklı lokum, denenmesi gereken lezzetler arasında…



Erdal İpekeşen/Tempo Travel yayın danışmanı

Masalsı güzelliğe yolculuk

DALAMAN



Kendinizi eşsiz güzellikteki doğanın ve lacivert denizin kucağında bulacaksınız… Merkezi konumdaki havalimanı sayesinde sadece Dalaman ve yakın çevresini değil, Fethiye, Göcek, Marmaris, Datça, Kaş, Kalkan gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz. 112 kilometrelik sahil şeridine sahip Dalaman’ın Akdeniz’i adeta oya gibi süsleyen kıyıları var. Kapıdağ Yarımadası ile bu yarımada üzerindeki Gemile, Sarsala, Göbün, Merdivenli, Kurşunlu, Hamam, Sıralıbük, Taşyaka, Kille ve Boynuzbükü koyları bu kıyıların cazibe merkezleri. Eğer isterseniz koyların bazılarının yakınlarında kalabileceğiniz otel ve restoranlar var. Dalaman Çayı, ülkemizdeki en gözde rafting parkurları arasında. Dalaman çevresinde birçok tarihi kalıntı var. Konaklama için Hilton Sarıgerme Otel’i tavsiye ederim.



Ebru Erke/Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

En fotojenik hali…

KAPADOKYA



Sonbahar güneşiyle daha da fotojenik hale gelen peribacaları, eski uygarlıklardan izler taşıyan volkanik vadiler, dünyanın en etkileyici açık hava müzelerinden biri, yürüyüş parkurları... Kapadokya’da yapacak çok şey var. Otelinden fazla çıkmak istemeyenler içinse Argos in Cappadocia ideal. İster bahçesinde peribacalarına karşı piknik yapın, ister otelde yöresel yemek kursuna veya şarap tadımına katılın. Otelde her zevke uygun bir şey var. Yemek için şu aralar en merak edilen yerse Revithia Restoran. Sadece bölgenin malzemeleri, o topraklardaki hikâyelerle bütünleştiriliyor mutfakta. Restorana da adını veren revithia eski bir Rum tarifi olan nohut yahni. Mutlaka deneyin.