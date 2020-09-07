Sızır Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Sızır Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Sızır şelalesi Sivas ilinde bulunan bir şelaledir. Sızır şelalesi ziyaretçilerine oldukça eşsiz ve güzel manzaralar sunar. Sızır şelalesi doğanın tam ortasında huzur bulunacak olan doğal güzelliklerden birisidir. Türkiye’de de ender bulunan güzellikte olan bir şelale olduğu için Sızır Şelalesi Sağlık ve Kültür bakanlığı tarafından bir Sit alanı olarak ilan edilmiştir. Koruma altında olan Sızır Şelalesi gerçek bir doğa harikasıdır. Şelalenin dinlendirici, huzur verici muhteşem sesi, çevresinde yer alan yeşil renklerinin verdiği huzur ile ziyaretçilere güzel vakit geçirmelerini vadetmektedir. Sızır Şelalesi ile doğal güzellikleri keşfedip, huzur bulmak mümkünken çevresinde bulunan tesislerde keyifli vakit geçirilebilir.

Sızır Şelalesi Nedir?

Sızır Şelalesi Anadolu’daki en etkileyici olan yerlerden biridir. Doğa harikası olan bu şelale bir yanda sızır ormanlarını bulundururken diğer yanda da doğada yer alan diğer tüm güzellikleri bulundurmaktadır. Sızır Şelalesi Sivas ilinde bulunan ve etrafı yeşillikler ile çevrili oldukça güzel bir yerdir. Sızır Şelalesi Göksu Çayı üzerinde yer almaktadır. 500 metrelik mesafede şelalenin beslendiği sular yer almaktadır.

Sızır Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve Hangi İldedir?

Sızır Şelalesi İç Anadolu Bölgesinde yer alan Sivas ilinde bulunur. Sivas ilinin Gemerek ilçesinde yer almaktadır. Gemerek ilçesinin Sızır isimli kasabasına 1 kilometre kadar uzaklıkta bulunan Çat Ormanlarının içinde yer almaktadır. Göksu Çayı üzerindeki şelale Sızır Şelalesidir.

Sızır Şelalesine Nasıl Gidilir?

Sivas ilinin yaklaşık olarak 135 km kadar uzağında yer alan Sızır Şelalesi aynı zamanda Kayseri iline de yaklaşık olarak 100 km kadar uzaklıkta bulunmaktadır. Sızır Şelalesine Sivas ilinin merkezinden gitmek için Kayseri-Sivas karayolunun kullanılması gerekir. Kayseri istikametine doğru ilerlenirken Yeniçubuk bölgesinden Sızır kasabasına doğru sağ tarafa dönülmelidir. Kavşakta yer alan Sızır Şelalesi tabelası şelaleye doğru yönlendirecektir. Kayseri merkezden Sızır Şelalesine gidebilmek içinse Sivas yönüne doğru gidilen kavşaktan sola dönülmelidir. Sızır Şelalesini gösteren tabelalar takip edilerek şelaleye ulaşmak mümkündür.

Sızır Şelalesi Nasıl Oluşmuştur? Oluşumu Hakkında Bilgi

Sızır Şelalesinin oluşumu doğal şekilde gerçekleşmiştir. Yüksek kayaçlar üzerinden gelen Göksu çayının suları Sızır Şelalesini oluşturmaktadır. Sızır Şelalesi doğal su kaynaklarından biridir. Oluşumu tamamen doğal şekilde gerçekleşmiştir.

Sızır Şelalesi Özellikleri

Türkiye’nin en önemli ırmaklarından biri olan Kızılırmak’ın bir kolu olan Göksu Çayının üzerinde bulunmaktadır.

Şelalenin toplam yüksekliği 1350 metredir.

En uzun düşüş yüksekliğiyse 20 metredir.

Sızır Şelalesi ikinci derece olan doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir.

Göksu Çayındaki suyun belirli kısmı hidroelektrik santraline giderken diğer kısmı ise yüksek kayalar üzerinden düşüp şelaleyi oluşturmaktadır.

Sızır Şelalesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Sızır Şelalesi bir tarihi eser ya da milli park değildir. Doğal bir sit alanıdır.

Sızır Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Sızır Şelalesi bir doğa harikası olarak yıl boyunca birçok insan tarafından ziyaret edilmektedir. Fakat Sızır Şelalesine herhangi bir giriş ücreti yoktur. Sızır Şelalesi ücretsizdir.

Sızır Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Sızır Şelalesini yıl boyunca birçok şehirden ve aynı zamanda Sivas ilinden çok sayıda kişi ziyaret etmektedir. Sızır Şelalesinin ziyaret saatleri sabah saat 09:00’da başlayarak akşam saat 23:00’a kadar devam etmektedir.

Sızır Şelalesinin Hikâyesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Sızır Şelalesinin bir hikayesi ya da herhangi bir efsanesi bulunmamaktadır.