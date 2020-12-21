MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı
GeriSeyahat Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 09:19 | Son Güncelleme:

Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı

Sivas'ta, sarı renkli travertenlerle oluşturulan 'Altınkale', beyaz kar örtüsüyle seyri doyumsuz güzellik oluşturdu.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sivas Valiliği'nce, kent merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi’nde Pamukkale travertenleri model alınarak hazırlanan 'Altınkale' projesi hayata geçti. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle 'Altınkale' adını alan projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzların yapımı tamamlandı. 40 bin metrekare alan üzerinde peyzaj, rekreasyon, geleneksel çadır ile yöresel ürün pazarının da yer aldığı projenin turizm açısından şehre değer katması bekleniyor.

Sivastaki Altınkale, kar ile kardeşi Pamukkaleyi andırdı



SARI-BEYAZ GÖRÜNTÜ OLUŞTU

Pamukkale'nin aksine kükürtten aldığı sarı rengi nedeni ile 'Altınkale' olarak isimlendirilen alan, kar yağışı ile farklı görüntüye kavuştu. Kar birikintisinin bir kısmı travertenleri kapattı. Açıkta kalan diğer kısımlarla birlikte alanda sarı ve beyaz bir görüntü oluştu. Sıcak suyun oluşturduğu buharla birlikte oluşan masalsı güzellik ilgi çekti. 

Sivastaki Altınkale, kar ile kardeşi Pamukkaleyi andırdı


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle