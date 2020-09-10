Sivas’ta müzelere ziyaretçi akını

TÜİK; Sivas’ta bulunan müze sayısını 3, müzelerdeki eser sayısını ise 14 bin 360 olarak açıkladı. Sivas’ta müzelerde bulunan 14 bin 360 eserin 2 bin 827’sinin arkeolojik materyal, 3 bin 345’inin etnografik materyal, 7 bin 127’sinin sikke, 181’inin tablet, 878’inin mühür ve mühür baskısı, 2’sinin de arşiv dokümanlarından oluştuğu açıklandı.









TÜİK, istatistiki bölge birimleri sınıflamasına göre müzelerde bulunan taşınmaz kültür varlık sayılarını da açıkladı. Sivas’ta 2019 sonu itibariyle müzelerde bulunan taşınmaz kültür varlığı sayısı 821 olarak açıklandı. Bunun 2’si anıt ve abide, 57’si idari, 120’i kültürel, 2’si şehitlikler, 3’ü askeri, 11’i endüstriyel ve ticari, 163’ü dinsel, 40’ı mezarlık, 412’si sivil mimarlık örneği, 11’i de kalıntıdan oluştu.







