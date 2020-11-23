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Sivas’ın doğa harikası gölü ve şelalesi tescillendi
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 11:36 | Son Güncelleme:

Sivas’ın doğa harikası gölü ve şelalesi tescillendi

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl ve Şelalesi, "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.

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Sivas'ta bazı alanların "Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Sivas’a 84 kilometre uzaklıktaki Doğanşar ilçesinde güzelliği ile kendine hayran bırakan Dipsiz Göl ve Şelalesi koruma altına alındı.

Sivas’ın doğa harikası gölü ve şelalesi tescillendi



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin yer aldığı ilanlara göre Dipsiz Göl, Şelale ve Mağarası doğal sit alanı "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.

Sivas’ın doğa harikası gölü ve şelalesi tescillendi




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