Sisam Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sisam Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Türkçe de misket anlamına gelen muskat üzümünden yapılma şarapları ile ünlü olan Sisam (Samos) Adası, büyüklük bakımından yunan adaları arasında 9. Sıradadır. Yüz ölçümü 478 km² olan ada, nüfus bakımından ise 8. Sıradadır.

Sisam (Samos) Adası Tarihi

Sisam (Samos) Adası, antik çağ döneminde önemli bir kültür merkeziydi ancak adanın ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Antik çağ döneminde önemli bir kültür merkezi olan Sisam’ın ilk olarak ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ada üzerinde yapılan araştırmalar, ilk yerleşim yerinin üç bin yıl öncesine dayandığını gösteriyor.

Yunan mitolojisinde tanrıça Hera’nın doğduğu yer olarak geçen Sisam Adasını sırasıyla Lelegler, Finikeliler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Cenevizliler yönetmiştir. Türklerin yönetiminde 1922 senesine kadar kalan Sisam, sonrasında Yunanistan'a verilmiştir. Oldukça dağlık bir araziye sahip olan Sisam Adasında genellikle iç kesimin düzlük olan ya da kıyıya yakın bölgelerinde yerleşim yoğunlaşmıştır.

Sisam (Samos) Adası Nerededir?

Ege Denizi üzerinde yer alan Sisam (Samos), Güneydoğu Avrupa ülkesi olan Yunanistan'ın bir adasıdır. Ege Denizi’nin doğusunda kalan, Kuşadası sınırlarında yer alan Büyük Menderes Deltası Milli Parkının 1,4 km kadar açığında yer alır. Sisam (Samos) Adası, Türkiye kıyılarına en yakın Yunan adası olarak da bilinir.

Mykale Dağından ayrışması sonucunda Sisam (Samos) Adası oluşmuştur. Mitolojik bir efsaneye göre Naiadesler'in (su perileri) adada yaşadığı ve korkunç çığlıkları sebebiyle Sisam'ın ana karadan dolayısıyla Anadolu'dan koptuğu anlatılmaktadır.

Psili Ammos plajı adanın ana karadan ayrıştığı bölgesinde yer alır ve Kuşadası Güzelçamlı Milli Parkına yani Anadolu'nun Dilek Yarımadasına olan uzaklığı 1,4 kilometredir. İyi bir yüzücü rahat bir şekilde ulaşabilir.

Sisam (Samos) Adasına Nasıl Gidilir?

Sisam (Samos) Adasına uçak ile: Samos'tan Türkiye'ye direkt uçuş bulunmamaktadır. İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları ve Olimpik Hava Yolları ile Samos'a veya Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pegasus Havayolları ile Atina'ya uçabilirsiniz. İstanbul-Atina uçuş süresi 1 saat 25 dakika, Atina-Samos uçuş süresi 45 dakikadır. Yaz aylarında, birçok Avrupa ülkesinden Samos'a charter uçuşları vardır.

Sisam Havalimanından şehir merkezine: Samos Havalimanı, Samos (Vathi) şehir merkezinin 16 kilometre güneyinde yer almaktadır. Sisam Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım için taksiler, araç kiralama ve özel transfer hizmetleri mevcuttur. Havalimanı ile ada merkezi arasında toplu taşıma bulunmuyor.

Sisam (Samos) Adasına Kuşadası’ndan feribotla: Sisam'a ulaşmanın ilk adımı Kuşadası'na gelmektir. İzmir 101 kilometre, Selçuk, Bodrum ve Çeşme'ye 21 kilometre, Türkiye'nin üçüncü ve en popüler limanı olan Kuşadası Limanı'na 157 kilometre uzaklıktadır.

Kuşadası Limanı'ndan Sisam'a gidiş-dönüş için kişi başı günlük 40 avro, adada bir gece veya daha fazla kalmayı planlıyorsanız 55 avro ödemeniz gerekiyor. Kuşadası Sisam’dan (Vathi) feribot yolculuğu 1,5 saat sürmektedir. Yaz aylarında Kuşadası'ndan Pythagorion, Sisam'a haftanın üç günü feribot seferleri vardır.

Sisam (Samos) Adasına Seferihisar’dan feribotla: İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık ilçesinde bulunan Teos Marina'dan da Sisam'a direkt feribot bağlantıları vardır. Gidiş-dönüş feribot bileti 55 avro, Sığacık'tan kalkan feribot Sisam’ın batısındaki Karlovasi öğrenci limanına yaklaşıyor. Adanın merkezine uzak olan bu bölge, günübirlik turistler tarafından tercih edilmektedir.

Sisam (Samos) Adası Gezilmesi Gereken Yerler

Aristarcus ve Pisagor’un doğum yeri olan Sisam’da görülmesi gereken yerler arasında M.Ö.6. Yüzyıldan kalma bir antik şehir, Hera Tapınağı şehre su taşımak için inşa edilmiş bir tünel, Yenikarlovası şehri, herkesin Türkçe konuştuğu Karaveli köyü, Samos Arkeoloji Müzesi, dağda küçük bir köy olan Manolates, bulunmaktadır. Aynı zamanda güneybatıdaki Lemonakia, Kokkari, Tsamadou plajları ve Pythagorio kasabası gezilmesi gereken yerlerdendir.