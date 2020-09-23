MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriŞırnak'ta sosyal mesafeli rafting
GeriSeyahat Şırnak'ta sosyal mesafeli rafting
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Şırnak'ta sosyal mesafeli rafting
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 14:09 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta sosyal mesafeli rafting

Şırnak’ta, 23 Eylül Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında sporcular, Habur Çayı'nda sosyal mesafe kurallarına da uyarak rafting yaptı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, 23 Eylül Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Habur Çayı'nda rafting yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl tüm faaliyetlerine ara veren kulüp üyeleri, Avrupa Spor Haftası sebebiyle bir araya gelerek maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak suya girdi.

Şırnakta sosyal mesafeli rafting


Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Serdar Gükçe, "Derneğimiz bünyesindeki sporcularımız ve üyelerimizle Beytüşşebap ile Uludere’de birçok faaliyetimiz oluyor. Yalnız pandemi nedeniyle bu yıl birkaç etkinlik yaptık. Avrupa Spor Haftası nedeniyle ülkemizin dört bir yanında etkinlikler yapılıyor. Bizler de farkındalık oluşturmak için 10 kilometrelik parkurda rafting yaptık. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere federasyonumuza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Beytüşşebap Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Bizlerin yanında olan bu yöredeki gençleri spora yönlendiren herkese çok teşekkür ederim. Faaliyetlerimiz bunlarla kısıtlı kalmayacak, aynı zamanda tarihi antik kent gezileri, dağ tırmanışları, kamplar ve birçok faaliyetle yeniden sahada olacağız" dedi.

Şırnakta sosyal mesafeli rafting



Faruk Temel isimli sporcu ise, "Eskiden bu tür aktiviteler olmuyordu. Ancak Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübümüz açılınca bir çok faaliyet yaptık. Yüzlerce üyeye kavuştuk. Bu sayede ilimizi tanıtıyoruz. Birçok genç artık sporla ilgilendi. Bizler bu gün Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında rafting yaptık. 10 kilometre yol kat ettik, çok güzeldi" diye konuştu.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle