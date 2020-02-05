MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriŞırnak'ta dondurucu soğuk kartpostallık görüntüler oluşturdu
GeriSeyahat Şırnak'ta dondurucu soğuk kartpostallık görüntüler oluşturdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Şırnak'ta dondurucu soğuk kartpostallık görüntüler oluşturdu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

Şırnak'ta dondurucu soğuk kartpostallık görüntüler oluşturdu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan dondurucu soğukların kayalık alanlarda sarkıtlara neden olması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beytüşşebap'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlçeye bağlı Aşağıdere ve Hisarkapı köylerinde kayalık alanlarda buzdan sarkıtlar oluştu. Metrelerce yükseklikten sarkan buz kütleleri kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi.

Şırnakta dondurucu soğuk kartpostallık görüntüler oluşturdu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle