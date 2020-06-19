Sırbistan'ın şehirleri neler? Sırbistan başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Sırbistan ülkesinin tam adı Sırbistan Cumhuriyeti'dir. Sırp dinarı ise ülkenin resmi para birimidir. Sırpça Sırbistan'ın resmi dili olsa da ülkede konuşulan ve tanınan pek çok dil vardır Hırvatça, Boşnakça, Rumence, Slovakça, Rusince, Macarca ülkede tanınan bölgesel dillerdendir. Sırbistan bir dönem Osmanlı imparatorluğu himayesi altında bir ülke idi. Günümüzde de ülkede hala Osmanlı dönemine ait eserlere rastlamak mümkündür. Sırbistan'da trafik akışı sağ taraftandır. Ülkede ulaşım ağı oldukça gelişmiştir. Bir yerden bir yere gitmek için kara yolu ve demir yolu oldukça gelişmiştir. Sırbistan'da pek çok ünlü şehir bulunmaktadır. Bu şehirler her yıl turistleri ağırlamakta ve Sırbistan ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Ülkede ayrıca UNESCO Dünya mirasları listesine ait yapılarda bulunmaktadır.

Sırbistan'da ayrıca azınlık olarak da Türklerde yaşamaktadır. Ülkenin yönetim sistemi ise parlamenter cumhuriyettir. Sırbistan son bağımsızlığını 2006 yılında elde etmiş bir ülkedir. İnsani gelişme endeksi bakımından da çok yüksek gelişme endeksine sahip bir ülkedir. Ülke uzun yıllar Osmanlı imparatorluğu hakimiyeti altında kaldığından dolayı Sırp mutfağında Türk mutfağına ait yemeklere de rastlamak mümkündür.

Sırbistan'ın Şehirleri Neler?

- Belgrad

- Novi Sad

- Niş

- Yeni Pazar

- Subotica

- Kragujevac

- Krajevo

- Vranje

- Pasarofça

- Cacak

- Böğürdelen

- Petrovaradin

- Uzice

- Leskofça

- Zemun

- Kurşunlu

- Karlofça

- Vrsac

- Semendire

- Alacahisar

- Vajevo

- Pançova

- Sombor

- Pirot

- Gamzigrad

- Stari Grad

- Zrenjanin

- Seniçe

- Sremska Mitrovica

- Semi Pazar

- Dimitrovgrad

- Kikinda

- Irig

- Prokupje

- Kula

- Tutin

- Beçe

- Lozniçe

- Preşeva

- Mokra Gora

- Güvercinlik

- Jagodina

- Ruma

- Paracin

- Yeni Belgrad

- Veliko Gradiste

- Priboy

Sırbistan'ın Başkenti Neresidir?

Sırbistan'ın başkenti aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olan Belgrad'dır. Sırbistan'ın en büyük şehri olan Belgrad Tuna ve Sava nehirleri platosunda yer alan bir şehirdir. Belgrad toplam 1.3 milyonluk nüfusu ile aynı zamanda Sırbistan'ın en yoğun nüfusa sahip şehridir. Belgrad şehri dört mevsimi de yaşayan bir şehirdir. Şehir ılıman iklime sahiptir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu şehirde yazları oldukça kurak ve sıcak kışları ise sert ve soğuk geçmektedir. Belgrad Güney Doğu Avrupa'nın en büyük şehirleri arasındadır.

Belgrad pek çok savaş görmüş bir şehirdir. Tarihte bu savaşların kalıntısını da günümüze kadar getirmeyi başarmıştır Özellikle bölge uzun yıllar Osmanlı hakimiyeti altında kaldığı için Osmanlı dönemine ait camilere de Belgrad'da yer almaktadır. Belgrad toplam 17 belediyeye ayrılan ve bu şekilde yönetilen bir şehirdir. Ayrıca Belgrad kendine özgü bir yerel konseye de sahip bir şehirdir.

Sırbistan'ın Nüfusu Kaçtır?

Sırbistan'ın nüfusu 6.9 milyondur.

Sırbistan'ın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Sırbistan'ın tam yüz ölçümü 88.361 kilometre karedir.

Sırbistan'ın Telefon Kodu Nedir?

Sırbistan'ın uluslararası telefon kodu +381'dir.

Sırbistan'ın Posta Kodu Nedir?

Sırbistan'ın posta kodu 22430'dur.