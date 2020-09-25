Sinop'un İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Sinop'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Dünya’nın da doğası ile en büyüleyici şehirlerinin arasında bulunan, çok kalabalık nüfusu olmayan ve en rahatlatıcı şehirlerinden biri Sinop. Sinop’un güzelliği; şairlerin şiirlerine, ressamların tablolarına konu olmuştur. Bundan sonrada olmaya devam edecektir. Öyleyse her doğaseverin Sinop gezi rehberinin bulunmalı.

Sinop İlçeleri

Sinop’un ilçeleri; Sinop (İl merkezi), Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli’dir. 04 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre; merkez ilçe ile birlikte Sinop ilinde dokuz ilçe, dokuz belediye ve bu belediyelerde elli adet mahalle ve ayrıyeten dört yüz altmış beş köy bulunmaktadır.

Yaşlı nüfusun yoğun olduğu illerimiz arasındadır. Nüfusu en çok artan ilçe merkezken, nüfusu giderek azalan ilçesi ise Türkeli’dir.

Sinop Hangi Bölgede?

Karadeniz Bölgesinde yer alan şehir, bölgenin batı ve orta bölümlerinde konumlanır. Orta bölümde ise en uç noktayı belirtir. Boztepe Burnu’nun kara ile birleşme noktasındadır. Sinop ili, Kastamonu, Samsun ve Çorum şehirleri ile de sınır komşusudur.

Sinop Gezilecek ve Tarihi Yerler

Kuzeyinde Karadeniz yer alan Sinop, ülkemizin doğal ve tarihi güzellikleri ile büyüleyen en güzel ve sakin liman şehirlerindendir. Şehir birçok gezilip görülmesi gereken yere sahiptir. Bunlardan önemlileri;

Sinop Kalesi: M.Ö. 8. Yüzyılda Sinop’a yerleşen göçmenlerce yapıldığı bilinmektedir. M.Ö. 7. Yüzyılda Kimmer saldırıları sonucu yıkılmıştır. Pontus döneminde ise onarım görmüştür. 1214 ve 1261 yıllarında Roma ve Bizans hakimiyetleri sonrası Selçuklu Devletinin egemenliği altına girmiştir. Bu dönemde tekrar onarım gören kalenin savunma gücünü artırmak amacı ile bir iç kale yapılmıştır.

İnaltı Mağarası: 2008 yıllarında keşfedilmiştir. Keşfinden bu yana dünyanın her köşesinden ziyaretçileri ağırlamaktadır. Astım hastalığı başta olmak üzere solunum yolu hastalıklarına faydalı olduğu düşünülmektedir. Mağaranın 3,5 Kilometre kadar derinine inilebilmektedir. Serin havası ve kendine özgü doğal yer şekilleri ile farklı bir atmosfer sunar.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri: Dünyanın eşsiz güzelliklerinden biridir. İrili ufaklı yirmi sekiz tane şelalenin birleşiminden meydana gelmektedir. Çevresindeki kuş sesleri ile büyüleyici bir doğayı gözler önüne serer.

Balatlar Kilisesi: Bizanslılar tarafından 7. yüzyılda kilise; Roma döneminde ise hamam veya tiyatro olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Fresklerin bir bölümü halen görülebilmektedir.

Boyabat Kalesi: Sinop ilinin en görkemli tarihi yapılarındandır. Boyabat ilçesi, Gökırmak Vadisi’nde sarp kayalık tepelerden biri üzerinde yer alır.

Hamsilos Koyu: Sinop’a ayak basanların mutlaka uğradıkları doğal güzelliğin dile geldiği yerlerden biri. Muhteşem manzarası ile huzuru ziyaretçilerine sunuyor. Doğa fotoğrafçılığı içinde en uygun koyların başında.

İnceburun Feneri: Türkiye’nin en kuzey ucunu sembolize ediyor. Uçsuz bucaksız Karadeniz’in ve hırçın dalgalarının büyüsüne kapılacağınız bir fener.

Alaaddin Cami: Selçuklu Sultanlarından Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. 1214 yılında Selçuklu Devleti tarafından Sinop’un fethi akabinde yapıldığı bilinmektedir.

Paşa Tabyası: Sinop’un güney doğusunda 19. Yüzyılda yapılmıştır. Yapılış amacı; Osmanlı-Rus savaşları sırasında denizden gelebilecek tehlikeleri önlemektir. Yarı ay şeklinde yapılmıştır. Tabya kapsamında on bir top yatağı, cephanelik ve mahzenler bulunur. Korucuk Tabyası da bu bölgededir. Ancak özel mülkiyet sınırlarındadır.

Sinop'a gelindiği zaman akla gelen tarihi mekanlardan biri de acı olaylara sahne olan Sinop Cezaevi'dir. Ünlü yazar ve şairimiz Sabahattin Ali'de Sinop Cezaevi'nde kalmıştır. Burada birçok şiir yazdığı bilinmektedir.