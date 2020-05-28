Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin restorasyonuna başlanıyor

Sinop'ta 1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde restorasyon çalışmaları kısa süre içinde başlayacak. Yıllık ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi mekan, yeni dönemde restore edilerek farklı görüntüye kavuşacak. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, restorasyon uygulamasıyla ilgili ihale süreçlerinin tamamlandığını ve firmaya yer tesliminin yapıldığını belirtti. Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları nezdinde gerçekleştirdikleri girişimler sonucu AB hibe fonlarından 5 milyon avroluk bütçenin restorasyon için ayrıldığını vurgulayan Maviş, firmanın kısa süre içinde çalışmalara başlayacağını dile getirdi.

Maviş, cezaevini çevreleyen tarihi surların restorasyonuyla ilgili de girişimlerde bulunacaklarına işaret ederek, "Şarkılara, şiirlere konu olan 4 bin yıllık tarihi mekan, çalışmaların tamamlanmasıyla yeni bir yüze kavuşacak. Tarihi surların restorasyonu ve meydan projemizin hayata geçirilmesiyle tarih, kültür ve medeniyet şehri kentimiz, önemli bir destinasyon merkezi haline gelecektir." ifadelerini kullandı. Maviş, Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin ziyaretçi sayısını artırarak ülke turizmine daha fazla katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.