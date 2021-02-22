Simi Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sömbeki Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Simi Adası, Yunanistan’da bulunan on iki adadan biridir.

Simi Adası Hakkında Bilgi

Simi Adası, Yunanistan’a ait bilinen en popüler adalarından biridir. Osmanlı’daki ismi ise Sömbeki’dir. İçerisinde çeşitli tarihi eser barındıran bu adanın içerisinde neo-klasik döneme ait evler yer almaktadır. Ayrıca içerisinde Ortodokslar tarafından son derece önemli sayılan Panormitis Manastırı bulunmaktadır. Simi Adası on iki adadan biridir ve aralarında bozulmamış tek ada olarak bilinmektedir.

l Simi Adası Tarihi

l Simi Adası Tarihi

Simi Adası, 1522 yılından 1912 yılına kadar Türklere ait bir adadır. Bununla beraber Osmanlı tarafından da dört asır boyunca yönetilmiştir. Diğer ismi Sömbeki olan bu ada on iki ada ile beraber İtalyanlara bırakılmıştır. 1948 yılında ise bu ada Yunanistan tarafından alınmıştır. Adanın diğer bilinen isimleri ise Aigli, Metapontis ve Kariki’dir.

Simi Adası Nerede?

Simi Adası Yunanistan’a bağlı bir adadır. Bu ada Datça’ya sekiz kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bozburun’a ise altı kilometre mesafede bulunmaktadır. Yunanistan bölgesinde ise Rodos üzerinden ortalama 41 km uzaklıkta yer almaktadır.

Simi Adasına Nasıl Gidilir?

Kişilerin Simi Adasına gitmesi için öncelikle pasaportu olması gerekmektedir. Bununla beraber kişilerin ya Yunanistan vizesi yada Schengen gibi bir vizesi olması gerekmektedir. Kişiler pasaportlarını aldıktan sonra feribot ile Yunanistan üzerinden veya Türkiye üzerinden ulaşım sağlayabilirler. Türkiye üzerinden ulaşım şu şekilde olmaktadır;

l Bodrum üzerinden hızlı tekne ile kişiler ulaşım sağlayabilirler.

l Kişiler dilerlerse Marmaris, Datça gibi alanlarda da feribot seferlerine katılarak adaya gidebilirler.

Yunanistan üzerinden gitmek isteyen kişilerin de tercih edebileceği ulaşım yöntemleri şu şekildedir;

l Kişiler Rodos üzerinden günlük feribot ile gidebilirler.

l Kişiler dilerlerse Kos, Patmos veya Leros adaları üzerinden de bu adalara ulaşım sağlayabilirler.

Simi Adasında Gezilecek Yerler

Kişiler Simi Adası üzerinde bulunan birçok restoran, taverna veya benzeri alanlarda yeme içme işlemlerini yapabilirler. Simi Adası dağınık bir yapıya sahiptir. Kişiler tek başlarına ise sahil kesiminde gezmeleri daha doğru olacaktır. Simi Adasına gezebileceğiniz yerler ise şu şekildedir;

l Saat Kulesi

l Kali trata

l Şövalyeler Kalesi

l Megali Panagia Kilisesi

l Castro

l Panormitis Manastırı

l Agios Emilianos Manastırı

Simi Adası Konaklama Şartları

Simi Adası içerisinde konaklama imkanı bulunmaktadır. Özellikle ada içerisinde birçok butik otel yer almaktadır. Otellerin birçoğu kıyı şeridi üzerinde yer almaktadır. Kişiler internet üzerinden önceden konaklama için yer ayırabilirler. Ortalama otel fiyatları 30 Euro ile 300 Euro arasında değişiklik göstermektedir.

Simi Adası Özellikleri

Simi adası içerisinde birçok farklı konaklama ve gezme alanı barındırmaktadır. Hem denize girmek hem de tarihi alanlar gezmek için son derece ideal biridir. Birçok farklı plajı bulunan Simi Adasının en büyük özelliklerinden biri denizlerinin son derece yumuşak ve temiz olmasıdır. Kişiler tarihi sokaklarda gezerek veya çeşitli restoranlara giderek vakit geçirebilirler. İçerisinde hem Osmanlı hem de Ortodoks kültürü barındıran bu yer birçok tarihi yapıya ev sahipliği etmektedir. Simi Adası içerisinde belirli vadiler bulunmaktadır. Ayrıca kayalık uçurumları ve mağaraları bulunmaktadır. Simi adasının diğer özellikleri ise şu şekildedir;

l Ada içerisinde 2.500 kişi yaşamaktadır.

l Genel olarak ada içerisinde bulunan kişiler balıkçılık, turizm veya ticaret erbabıdır.

l Simi adası tanrıçaların doğum yeri olarak kabul edilmektedir.