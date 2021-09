Şimdi ‘bağ’ zamanı...

Deniz Sipahi / Hürriyet gazetesi Ege temsilcisi

Hayal kurduran ortam

Two Rooms Hotel, Urla, İzmir

Sonbahar bana hep bağbozumu şenliklerini hatırlatır. Bu şenlikler yüzyıllardır tekrarlanır ve siz de buna ortak olursunuz. Eğer bu sonbaharda böyle bir niyetiniz varsa size önerim Urla Two Rooms. Urla Şarapçılık’ın tablo gibi görünen bağlarının ardında iki odalı, küçük bir otel. Kuşçular Mevkisi’ndeki otelde manzaradan ve gün ışığından maksimum seviyede faydalanmak için geniş pencereler yapılmış. Yormayan renkleri, hayal kurduran ortamıyla sonbaharı geçireceğiniz en iyi adreslerden. Biz İzmirliler için Toscana’dan da güzeldir buraları... (0232) 759 01 11

Ebru Erke / Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Türkiye'nin en yenisi

Bengodi, Eceabat, Çanakkale





Türkiye’nin en yeni bağ oteli. Eceabat Kayalıtepe’deki 200 dönümlük bağlara 3 kilometre mesafedeki otel, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onaylı bir ‘Bağ ve Şarap Müzesi’nin de ev sahibi. Şarabın tarihini anlayıp farklı kültürleri tanıyabileceğiniz müze ücretsiz olarak herkese açık. 20 odalı Bengodi Otel’in marketine de uğrayabilirsiniz. Bursa Mustafakemalpaşa’da bir mandıraları var; orada ürettikleri peynirleri de markette deneyip satın alabilirsiniz. Bu sevimli taş otel SPA’sıyla da oldukça iddialı. (0286) 814 12 33

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı



Bağbozumuna özel program

Caeli, Eceabat, Çanakkale





Hotel Caeli, sadece gustosu olan bir otel değil; yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle dolu bir sanat galerisi, gelişmiş damak zevklerine hitap eden ayrıcalıklı bir lezzet dünyası. 15 deluxe, 5 süit, 1 tower süit olmak üzere 21 konaklama biriminde her detay incelikle düşünülmüş. Mutfak, başlı başına bir deneyim. Kendi çiftlikleri var ve ekolojik tarım yapıyorlar. Çiftliklerinde yetişen sebze ve meyveler usta şeflerin elinde bir lezzet şölenine dönüşüyor. Bağbozumu günlerinde üzümün bağdan kadehe uzanan yolculuğunu deneyimlemeniz için bir konaklama programı hazırlamışlar. Ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Otelin kendine ait mahzeni bağbozumundan bağımsız olarak ne zaman giderseniz açık. (0286) 854 83 36

Levon Bağış / Şarap uzmanı, yazar

Istrancalar’ın ortasındaki vaha

Bakucha Hotel, Lüleburgaz, Kırklareli





İstanbul’a sadece iki saat uzaklıkta, Istranca Dağları’nda bir bağ ve bağın içinde şato tarzı üretim yapan bir şaraphanenin hemen yanı başındaki Bakucha Otel, doğanın ortasında bir vaha gibi. Roma döneminden beri şarap yolu olarak adlandırılan bir rotanın üzerindeki otelde hem doğanın güzelliği hem de şık bir otelin tüm imkânları var. Meyve bahçelerinin ve bağların arasında dolanan yolda yürümenizi öneririm. Otelin restoranında güzel bir akşam yemeğinden sonra bahçede yakılan açık ateşin etrafında oturmak ve doğayı izlemek paha biçilemez. (0288) 473 44 17

Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı



İstanbul'a çok yakın

Grandma’s Wonderland, Silivri





Kolaylıkla ulaşıp İstanbul’un içinde doğayla tazeleneceğiniz Grandma’s Wonderland, Trakya Bağ Rotası üzerinde. Bir şehirden kaçış hikâyesiyle temelleri atılan otelde kafanızı dinlemek için neye ihtiyacınız olduğunu çok iyi biliyorlar. Otelin dört bir yanı yemyeşil. Cabernet sauvignon ve merlot üzümlerinin yetiştiği bağlar, meyve ağaçları, sevimli bir ağaç ev, hamaklar, süs havuzları, açık yüzme havuzu var... Restoranda en önem verdikleri şey, mevsiminde ürün kullandıkları menüler hazırlamak. şeftalili gazpacho, domatesli kiş, Trakya kuzusu ve ılık yaz pilavı, bahçenin meyvelerinden sorbeler ve lavantalı panna cotta menülerindeki lezzetlerden bazıları. (0542) 253 50 80

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini



Gezin, tadın, huzuru yakalayın

Ayda Bağları Seferihisar, İzmir

Seferihisar’ın Gödence Köyü’nde 400 metre rakımlı, eğimli bir arazideki Ayda Bağları’nın yaratıcıları Ayda ve Uğur Kalelioğlu, şehir hayatından kaçıp 2003’te Urla’da aldıkları ilk bağlarında şarapçılık tutkularını hayata geçirmişler. 2015’ten beri de Gödence Köyü’nde kurdukları bağlarında üretim yapıyor hem de 5 odayla konaklama hizmeti veriyorlar. İşletmede bağları gezebilir, tadım yapabilir, harika doğa manzaralı restoranında lezzetli bir yemek yiyebilirsiniz. (0536) 452 52 85

Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini

Her şey dahil hizmet

Barbaros Bağ Evi, Tekirdağ





Tekirdağ’ın Barbaros kasabasındaki bağ evi, 230 dönümlük bir arazi içinde kurulu. “Topraktan alınanı tekrar toprağa vermek” ana felsefesiyle yola çıkan ve organik yöntemler kullanarak tarım yapılan bağların içinde bağ evi ve restoran var. Yıl boyunca ziyaretçilerine açık olan bağ evi günübirlik ya da konaklamalı olarak hizmet veriyor. Bağ ve deniz manzaralı oda seçenekleri; iki ve dört kişi kapasiteli odalarıyla misafirlerini ağırlayan Barbaros Bağ Evi’nde her şey dahil sistem uygulanıyor. Misafirler, üç öğün yiyecek, sınırsız içecek ve tadım aktiviteleriyle bağ gezileri gibi pek çok imkândan faydalanabiliyor. (0530) 380 53 40

Bahar Akıncı / Seyahat yazarı



Her yer yemyeşil

Talay Bağları Konuk Evi, Bozcaada, Çanakkale





2011’de Talay ailesi, kendi bağlarının içindeki çiftlik evini elden geçirip 5 odalı bir konuk evine dönüştürmüştü. Her taraf yemyeşil, her yere çilek, nar, domates ekilmiş, bağlar büyümüş. Denize patika yoldan 3 dakikada ulaşmak için sıra sıra bisikletler gelmiş. Kahvaltı hemen üst terastaki Talay Bağları’nın arasında, denize karşı... Kahvaltının ürünleri de kendi bahçelerinden. Çok şık ve zengin bir sofra kuruluyor her sabah. Bağlar arasında kendinizi Toscana’da hissettirecek, farklı bir deneyim. (0533) 370 30 30

Zeynep Boneval / Gezgin, blog yazarı



Vadiye nazır ve sevimli

Kavur Vineyards, Gelibolu, Çanakkale





Hem Ege’ye hem de Marmara Denizi’ne bakan, güneşin batışı ve ayın doğuşunu aynı anda görebileceğiniz Doğanarslan Tepesi’ndeki Kavur Bağ Evi, nefes kesen manzaralar eşliğinde etkileyici bir konaklama deneyimi sunuyor. Marmara Denizi’ne uzanan vadiye nazır bu sevimli bağ evi, girişindeki servileri, asma pergolası, taş dokusuyla sanki Toscana ruhunu yansıtıyor. Sade, abartısız, ancak zevkli ve olduğu gibi doğal da... Sahipleri Nilgün Hanım ile Hakan Kavur Bey bağlarını ve şaraplarını, insanları birleştiren bir tarih, bir kutlama, bir ağırlama, paylaşım, mutluluk olarak görüyor. 5 odaları var. Konaklamak ve tadım için rezervasyon yapmanız gerekiyor. (0212) 671 19 91

Melih Uslu / Seyahat yazarı, Food and Travel Türkiye yazı işleri müdürü



Sıradışı coğrafyasıyla ‘Yanık Ülke’

Villa Estet Bağ Oteli, Kula, Manisa





Antikçağda ‘Yanık Ülke’ diye anılan ve Türkiye’nin en genç volkanlarını barındıran bölgede konumlanmış mekân, sonbahar tatili için oldukça uygun. Türkiye’nin ilk jeoparkı burada; günümüzden 10-12 bin yıl önceye uzanan yaşam izlerini görebiliyorsunuz. Böylesi sıradışı bir coğrafyanın kalbinde hizmet veren Villa Estet’te güne bağ manzarasına karşı havuzda bir başlangıç yapabilirsiniz. Villa Estet Restaurant’da standart bir yemeğin ötesinde yöresel lezzetlerden hazırlanmış menüleri deneyimleyebilirsiniz. Burayı ziyaret etmeden önce talebinizi ileterek özel av etleriyle hazırlanacak gastronomik bir menü seçimi yapabilirsiniz. (0236) 847 21 21